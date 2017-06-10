Этой весной журналистов со всего света пригласили на презентацию студии Pixar в их знаменитом кампусе в Калифорнии. Мероприятие было посвящено многолетнему труду, который студии вложили в свой новый анимационный фильм «Тачки 3». Создатели не ограничились показом новой короткометражки и фрагментов мультфильма — они позволили гостям погрузиться в историю и атмосферу автогонок.

Штаб-квартира Pixar: истории напоказ

Пройдя через ворота студии Pixar, похожие на вход в парк развлечений, гости попадают в мир, посвящённый фантазии. Именно тут, в Эмеривилле, Калифорния, Pixar воплощает свои истории в жизнь. Штаб-квартира этой страны оживших сказок — двухэтажное здание «Стив Джобс билдинг», навевающее ассоциации с индустриальной мощью и современным искусством; приют и желанная цель для аниматоров и сценаристов всего мира.

Персонажи, награды и прочие достижения тут выставлены с гордостью. Лампа Люксо-младший, талисман Pixar, нависает над входом в студию. Проходя мимо него, группа фанатов немедленно бросилась делать селфи с любимым персонажем, и их лица светились радостью. А к вечеру лампа засветилась им в ответ.

В самом здании нас встречает Суперсемейка, а рядом стоят всеми любимые Базз и Вуди из «Истории игрушек», собранные из реальных пикселей — конструктора Lego. Недалеко от входа расположился шкаф, заполненный наградами студии: он служит не только напоминанием о прошлых успехах, но и стимулом добиваться новых. Верхняя полка шкафа отведена под «Оскары», но в её углу сидит старенькая кукла Вуди, напоминая о том, что студия начинала с малого.

Не забывая о прошлом, Pixar движется в будущее. Стены студии, украшенные концепт-артами «Тачек 3», напоминают о фильме, созданном только что. Спеша представить прессе свою работу, Pixar заполнили приёмную рисунками, картинами и скульптурами от художников «Тачек 3», среди которых Майкл Дэйли («Ледниковый период 3»), Боб Поли («История игрушек», «Тачки») и Гарретт Тейлор («Сказки из Радиатор-Спрингз»).

Из приёмной мы отправились в зал — смотреть новую короткометражку «Лу» и фрагмент «Тачек 3».

«Лу»: короткометражка мечты

«Лу» сделан в лучших традициях короткометражек Pixar: тонкая работа с визуальным нарративом, разговор со зрителем через мимику и цвет, а не прямым текстом. Короткометражка рассказывает о мальчике-хулигане, который отбирал игрушки у других детей и не мог с ними поладить. Но в школьном дворе он неожиданно встречает невидимку Лу — ожившую кучу игрушек и других за бытых вещей. Сперва хулиган и Лу враждуют, но потом каждый решает помочь другому завоевать признание детей.

Эту трогательную историю воплотила команда под руководством режиссёра Дэйва Маллинза и продюсера Даны Мюррей (оба — «Вверх», «Головоломка»). «Лу» находился в производстве много лет, сценарий несколько раз переписывали, дизайн меняли, съёмки замораживали из-за работы над «Хорошим динозавром». Фильм вышел как нельзя вовремя: в эпоху кибертравли он напоминает о печальной истине, что насилие порождает лишь насилие. К счастью, хулиган оказался с добрым сердцем и нашёл неожиданного друга, а Лу сумел стать полезным. Pixar помнит, что тема дружбы от повторения не устаревает.

«Тачки 3»: отрывок о славе и тщеславии

В 2006 году мультфильм «Тачки» представил миру говорящую гоночную машину Молнию Маккуина, заработал «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм и познакомил миллионы новых фанатов с гонками серийных автомобилей. История Маккуина продолжится в выходящих этим летом «Тачках 3».

«Тачки 3», созданые режиссёром Брайаном Фи (раскадровщиком предыдущих частей), продюсерами Кевином Реэром («Приключения Флика», «Луна») и Андреа Уоррен («Лава»), исследуют знакомый сюжет: борьбу спортсменов в изменчивом мире спорта. После многих лет гонок Маккуин проводит свой худший сезон: он не готов к борьбе с новым поколением гонщиков, пытающихся вытеснить его из любимого спорта. Чтобы вернуться в строй, он обращается к молодому тренеру Круз Рамирес (её озвучивает Кристела Алонзо). Но спорт меняется так быстро, что за ним почти невозможно поспеть.

Отрывок, который показали прессе, рассказывал об отношениях Маккуина с Круз, юной фанаткой Маккуина и представительницей нового поколения машин. Она сочетает черты американских масл-каров и европейских спортивных автомобилей. Оптимистичная и бойкая Круз в глубине души сомневается в своих силах. Вместе с Маккуином она исследует новую сторону жизни, пытаясь найти свой путь.

Нам также представляют соперника Маккуина, Джексона Шторма (озвученного Арми Хаммером), — это молодой высокотехнологичный спорткар, считающий, что Маккуин устарел. Он натренирован на симуляторах, аэродинамически совершенен, и клиренс у него ниже. Шторм обходит Маккуина на трассе, подтверждая худшие страхи героя. Перед лицом поражения и депрессии Маккуин отправляется на поиски признания и способа вернуться на вершину гоночного мира.

«Тачки» и NASCAR: кино, вдохновлённое историей

Хотя у героев «Тачек» есть человеческая сторона, они в первую очередь машины. «Тачки 3» будут полны отсылок к американским гонкам, а проблемы, вставшие перед Маккуином, типичны для гоночной серии NASCAR.

Эти гонки родились из бурной американской истории. Во времена «сухого закона» самогонщики возили свой товар тайком. Чтобы удирать от полиции и перевозить много спиртного, они прокачивали свои машины и тренировались водить быстрее. С появлением новых машин и навыков водители начали убивать время за гонками. Вскоре они стали популярными и прибыльными, а о криминальном прошлом забыли.

В 1970-е в NASCAR пришли спонсоры и большие корпорации, и это подстегнуло гонку технологий, которая продолжается по сей день. Появились машины более обтекаемой формы, вроде знаменитого Plymouth Superbird, засветившегося в первых «Тачках» в образе Кинга. Сейчас тут, как и в «Тачках 3», новые машины, построенные на основе симуляций, и новое поколение гонщиков, подготовленных на тренажёрах, сталкиваются с ветеранами реального спорта.

Современные гонщики, такие как Даника Патрик, Чейз Эллиот, Бубба Уоллес, Райан Блэйки, Дениел Суарес и Джулиа Ландауэр, поучаствовали в озвучке мультфильма. Причём Ландауэр отчасти стала прототипом Круз Рамирес, первой женщины-гонщицы, которую нам покажут в «Тачках». «Тачки 3» черпают вдохновение и из прошлого гонок — фанаты NASCAR заметят немало отсылок. Некоторые из них очень забавны. Так, в смешной, но трогательной сцене из «Тачек 3» Мак, грузовик из команды Маккуина, маскируется, надев баннер Jocko Flocko. Это отсылка к двукратному чемпиону NASCAR Тиму Флоку и его обезьянке Джокко.

Но шутки шутками, а мультфильм отдаёт дань и тем гонщикам, что не дожили до наших дней и не увидят, как стали героями «Тачек». В их числе Венделл Скотт — первый чернокожий, выигравший гонку в NASCAR ещё в годы сегрегации: он представлен Ривером Скоттом, машиной под номером 34. А Луиза Смит была первой женщиной, вошедшей в Зал славы автоспорта, — она гонялась во времена, когда женщин даже на пит-лейн не пускали. Её в фильме олицетворяет Луиза Нэш, гонщица-ветеран, которую Маккуин встречает в трудные времена.

Среди легенд, которые почтят своим присутствием экран, будет и знаменитый автомобиль Fabulous Hudson Hornet — он станет наставником Молнии.

Стремительный мир гонок

Ветреный день на трассе Сонома кажется тихим, пока на трассе не раздаётся металлический рокот и мимо вас не проносится стальной болид. За первой машиной едет вторая, визг колёс разносится по всей долине.

В конце дня, посвящённого «Тачкам 3», журналистам дали вкусить настоящих гонок. Нам предложили выбор: сесть в машину, которая проедет по трассе Сонома, или на трибуны — наблюдать за пролетающим мимо миром «Тачек».

Сжав нервы в кулак, я залезла в машину и пристегнулась — хотя за рулём сидел опытный гонщик, я не собиралась рисковать. Позади нас уже готовились к выезду другие машины, так что пути назад не было. У трассы Сонома есть несколько конфигураций, и сегодня мы поехали по маршруту NASCAR. Сначала идёт медленный разгон с нуля до 60 миль в час, а затем резкий финальный подъём до 100 миль в час, когда от перегрузок трудно поднять голову от сиденья.

Гонщики тренируются годами, и когда они проходят повороты в считаных сантиметрах от машины впереди, видно, что это время потрачено не зря. Когда угроза столкновения — на расстоянии руки, когда ты хватаешься за сиденье, а мимо мелькают повороты, это помогает сполна почувствовать дух гонки. Силы перегрузок выбивают из тебя дух и швыряют туда-сюда, словно куклу. Шины визжат, мотор ревёт меньше чем в метре от тебя. Другие машины проносятся рядом, обдавая тебя запахом жжёной резины.

Возвращаться на пит-лейн, осознавая, что мой короткий заезд окончен, было и радостно, и грустно. Вылезая из машины, я без конца улыбалась, глядя на тех, кто занимает моё место, чтобы тоже прокатиться. Жить жизнью гонщика на трассе, уворачиваясь от других машин и огибая повороты, показалось мне настоящим праздником. Легко понять, зачем люди идут в гонщики и как добиваются успеха фильмы вроде «Тачек».

Но это был ещё не конец моего погружения в NASCAR. Вскоре прессу повели к гаражам, где нас ждало следующее испытание — соревнование механиков. Работники гоночных команд показали, как с помощью пневматического гайковёрта снять 35-килограммовое колесо с машины, прикатить другое, заменить гайки и прикрутить новое колесо. У профессионалов пит-стоп занимает в среднем 13 секунд, а самый быстрый пит-стоп в истории NASCAR занял 4 секунды. Мы к этому даже не приблизились, но очень старались.

Memory from not too long ago at the @racesonoma pit stop challenge for the #Cars3 event. Great day out at the track, never changed a tire before that day. 🏎💨 #sonomaraceway #nascar #achievementunlocked 🔓 A post shared by Statz Ink (@statzink) on Apr 10, 2017 at 6:29am PDT

Таймер начал отсчёт, как только я взяла гайковёрт. Я открутила гайки — они упали на пол гаража с характерным металлическим звуком. Затем мы с напарницей, две хрупкие барышни, сняли 35-килограммовое колесо с оси и откатили. Самым сложным было поднять новое тяжеленное колесо и надеть его отверстиями на болты. Теряя драгоценное время, мы наконец приладили его и закрутили гайки. Гайковёрт упал на пол, и таймер остановился: 32,8 секунды.

Коллеги радостно приветствовали наше достижение, а я чувствовала себя довольной и измученной одновременно. Мне никогда раньше не доводилось менять колесо гоночной машины — это оказалось настоящим подвигом. А на экране казалось, что Гвидо делает это с такой лёгкостью!

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Экскурсия по Сономе произвела на меня неизгладимое впечатление и заставила ещё больше уважать сценаристов, продюсеров, режиссёров, художников и аниматоров, которые воплощают на экране мир гонок и передают их жизнь и страсть. Хочется верить, что «Тачки 3» окажутся такими же трогательными, мощными и амбициозными, какими казались по этому мероприятию. Мультфильм стартует в российских кинотеатрах 15 июня.