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    Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

    4 мая 2022
    04.05.2022
    6944
    0 минут на чтение

    Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ майского выпуска «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.

    Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

    Майский номер наполнен юбилеями. Мы отмечаем двадцатилетие The Elder Scrolls III: Morrowind, тридцатилетие третьего «Чужого» (это тот случай, когда история съёмок интереснее самого фильма), опять же тридцатилетие Wolfenstein 3D, тридцатипятилетие выпускающего редактора журнала, сорокалетие фильма «Конан-варвар», сорокапятилетие Оби-Вана Кеноби и семидесятипятилетие Брайана Фрауда. В общем, можно сказать, что история писала за редакцию большую часть плана для этого выпуска. А ещё это 222-й номер журнала и выходит он в 2022 году — впрочем, даже такое совпадение не убедило нас опубликовать в нем статью про нумерологию. 

    В номере вы найдете:

    • статью про советских попаданцев;
    • материал о творчестве Ральфа Бакши;
    • интервью с Ярославом Барсуковым;
    • подробный разбор технологии NFT и объяснение того, чем она плоха;
    • обзор проектов противоастероидной защиты Земли.
    Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать 1

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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