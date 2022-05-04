Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ майского выпуска «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.
Майский номер наполнен юбилеями. Мы отмечаем двадцатилетие The Elder Scrolls III: Morrowind, тридцатилетие третьего «Чужого» (это тот случай, когда история съёмок интереснее самого фильма), опять же тридцатилетие Wolfenstein 3D, тридцатипятилетие выпускающего редактора журнала, сорокалетие фильма «Конан-варвар», сорокапятилетие Оби-Вана Кеноби и семидесятипятилетие Брайана Фрауда. В общем, можно сказать, что история писала за редакцию большую часть плана для этого выпуска. А ещё это 222-й номер журнала и выходит он в 2022 году — впрочем, даже такое совпадение не убедило нас опубликовать в нем статью про нумерологию.
В номере вы найдете:
- статью про советских попаданцев;
- материал о творчестве Ральфа Бакши;
- интервью с Ярославом Барсуковым;
- подробный разбор технологии NFT и объяснение того, чем она плоха;
- обзор проектов противоастероидной защиты Земли.
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