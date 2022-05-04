Майский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ майского выпуска «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.

Майский номер наполнен юбилеями. Мы отмечаем двадцатилетие The Elder Scrolls III: Morrowind, тридцатилетие третьего «Чужого» (это тот случай, когда история съёмок интереснее самого фильма), опять же тридцатилетие Wolfenstein 3D, тридцатипятилетие выпускающего редактора журнала, сорокалетие фильма «Конан-варвар», сорокапятилетие Оби-Вана Кеноби и семидесятипятилетие Брайана Фрауда. В общем, можно сказать, что история писала за редакцию большую часть плана для этого выпуска. А ещё это 222-й номер журнала и выходит он в 2022 году — впрочем, даже такое совпадение не убедило нас опубликовать в нем статью про нумерологию.