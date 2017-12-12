Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

20

22

32

33

34

38

42

Видеодром

44

46

51

52

56

59

Игровой клуб

64

66

70

Врата миров

76

78

84

Машина времени

88

90

96

Зона развлечений

101

112

«Собачий год»Что нам готовят Нил Гейман и Питер Уоттс, Стивен Спилберг и Гильермо Дель Торо, Netflix и Syfy, BioWare и Naughty Dog? Что мы будем читать, смотреть и во что играть в новом году?Рассказываем о самой интересной детско-юношеской фантастике, которая ждёт нас в 2018 году.«Бык из машины» •«Слова сияния» •«Пастушья корона» •«Три момента взрыва» •«Семиевие» •«Артемида» и другие книги.Романтическое фэнтези с юмором сейчас пользуется спросом. Одним из первопроходцев этого направления была Надежда Первухина, автор цикла «Имя для ведьмы». После перерыва в несколько лет Надежда возвращается в фантастику. Пользуясь случаем, мы решили поговорить с писательницей.Городское или приключенческое фэнтези? А может быть, научная фантастика? Советуем книги на любой вкус.Литературный конкурс способен стать полноценной «путёвкой в жизнь» для начинающих писателей. Один из самых заметных таких конкурсов в России — «Новая детская книга», который проводит издательство «Росмэн».Звёздные войны. Падение Вейдера • Звёздные войны. Наследие. Том 1: Сломленный • Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера • Валериан. Полное собрание. Книга 2Мир веб-комиксов необъятен: интересных и просто любопытных, живых и замороженных проектов море. В этом выпуске — только работы, созданные на русском языке.Ожидания русской кинофантастики: как там поживает «Черновик» и за какие ещё фильмы нам будет не стыдно?Лига справедливости • Тайна Коко • Последний богатырь • Счастливого дня смертиМы побеседовали с создателем «Счастливого дня смерти» о том, как правильно соединять страх со смехом, кто его любимые режиссёры и чем его пугает кино Терри Гиллиама.Каратель (1 сезон) • Сверхлюди (1 сезон)Студия Amazon снимет сериал-приквел по Средиземью. Что бы мы хотели в нём увидеть? Ну, помимо Тома Бомбадила, конечно?Топ самых ярких телешоу, наполненных гротеском, абсурдом и сюрреализмом. Берегите свой мозг!Победы в играх всегда заряжают позитивом. Но некоторые игры могут ещё и хорошенько рассмешить. И это касается самых разных проектов — от квестов с искромётными сюжетами до безумных симуляторов всего на свете.Assassin’s Creed: Истоки • Star Wars: Battlefront 2 • South Park: The Fractured but WholeВ ноябре 2017-го «Студия 101» вышла на площадку CrowdRepublic, чтобы собрать деньги на издание игры «Кориолис. Третий Горизонт». Это космическая фантастика, напоминающая «Чужого» и «Светлячка», но в антураже Ближнего Востока. Мы поговорили с представителями «Студии 101» про эту необычную игру, а также выяснили, как вывести ведущих с «кухонных игр».: «Кориолис. Третий Горизонт», «Мор. Утопия», «Чужая планета»Как отмечают Новый год и Рождество в мирах «Гарри Поттера», Warсraft, «Футурамы» и Макса Фрая?Лингвист по образованию, нарративный дизайнер по профессии и комиксист во всё остальное время. Её стрип-комикс «Полный пока» не только был популярен в интернете, но и неплохо продался на бумаге. В честь выхода нового веб-комикса «Маревый мир» мы поговорили с Альфиной об этом проекте, об искусстве рисованных историй и о том, как не бросить свой веб-комикс на полпути.Продюсер Дейв Филони многое заимствовал из отменённого канона — от адмирала Трауна до различных звездолётов. Но можно ли считать мультсериал «Повстанцы» возрождением Расширенной вселенной?Астрономы давно подозревали, что в космосе должны существовать объекты, не связанные ни с одной звездой или планетой. Гипотеза подтвердилась в октябре 2017 года, когда в Солнечную систему вторгся объект, названный Оумуамуа.С начала космической эры земляне запустили на орбиту двенадцать долговременных станций. Но ещё до первого запуска теоретики космонавтики и фантасты предложили немало интересных проектов.Раз идеального языка нет, его стоило бы выдумать. Первый искусственный язык придумали ещё в XII веке, а с появлением телефонной связи началась мода на целые лингвистические системы, призванные объединить нации. Рассказываем о самых любопытных.Представьте себе, что вы живёте на клочке земли, за пределами которого начинается что-то странное — какое-то особое пространство с загадочными свойствами, о которых известно не так много и только узкому кругу учёных. Это и есть Маревый мир.«Властелин ретро»