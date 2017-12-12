Первый номер «Мира фантастики» в новом году посвящён безумию, сюрреализму, абсурду и главной фантастике 2018 года.

В номере

  • Ожидания-2018: что мы будем читать, смотреть, и во что играть в 2018 году.
  • Сериалы, которые свели нас с ума: самые безумные, абсурдные и сюрреалистичные шоу.
  • «Повстанцы» возвращают Расширенную вселенную: как Легенды «Звёздных войн» снова попадают в канон.
  • Искусственные языки в реальности и фантастике: как сказать «Быть или не быть» по-клингонски?
  • Как люди заселили космос: история орбитальных станций.
  • Маревый мир: первая глава сюрреалистичного комикса Альфины.

А также:

Отмечаем Новый год в Плоском мире, Азероте и НИИЧАВО • Фантазируем о сериале по «Властелину колец» • обзоры фильмов «Лига справедливости», «Тайна Коко», «Последний богатырь» и «Счастливого дня смерти» • новых сезонов сериалов «Каратель» и «Сверхлюди» • книг Пратчетта, Олди, Мьевиля, Стивенсона, Сандерсона • комиксов о Валериане, «Звёздных войнах» и гениях стимпанка • компьютерных и настольных игры • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Александра «Альфина» Голубева. XIV аркан из серии Planescape: Tarot

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В продаже с 19 декабря.
Следующий номер выйдет 30 января.

Полное содержание номера

Предыдущий номер
№ 172 (Декабрь 2017)

Мир фантастики №172 (декабрь 2017)

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