1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Элеонора Раткевич
«Собачий год»
6
Ожидания 2018
Что нам готовят Нил Гейман и Питер Уоттс, Стивен Спилберг и Гильермо Дель Торо, Netflix и Syfy, BioWare и Naughty Dog? Что мы будем читать, смотреть и во что играть в новом году?
20
Книжный ряд
Рассказываем о самой интересной детско-юношеской фантастике, которая ждёт нас в 2018 году.
22
Книги номера
Генри Лайон Олди
«Бык из машины» • Брендон Сандерсон
«Слова сияния» • Терри Пратчетт
«Пастушья корона» • Чайна Мьевиль
«Три момента взрыва» • Нил Стивенсон
«Семиевие» • Энди Вейер
«Артемида» и другие книги.
32
Контакт
Надежда Первухина
Романтическое фэнтези с юмором сейчас пользуется спросом. Одним из первопроходцев этого направления была Надежда Первухина, автор цикла «Имя для ведьмы». После перерыва в несколько лет Надежда возвращается в фантастику. Пользуясь случаем, мы решили поговорить с писательницей.
33
Что почитать?
Городское или приключенческое фэнтези? А может быть, научная фантастика? Советуем книги на любой вкус.
34
Фэндом
Конкурс «Новая детская книга»
Литературный конкурс способен стать полноценной «путёвкой в жизнь» для начинающих писателей. Один из самых заметных таких конкурсов в России — «Новая детская книга», который проводит издательство «Росмэн».
38
Комиксы
Звёздные войны. Падение Вейдера • Звёздные войны. Наследие. Том 1: Сломленный • Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера • Валериан. Полное собрание. Книга 2
42
Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
Мир веб-комиксов необъятен: интересных и просто любопытных, живых и замороженных проектов море. В этом выпуске — только работы, созданные на русском языке.
44
Видеодром
Ожидания русской кинофантастики: как там поживает «Черновик» и за какие ещё фильмы нам будет не стыдно?
46
После финальных титров
Лига справедливости • Тайна Коко • Последний богатырь • Счастливого дня смерти
51
Контакт
Кристофер Лэндон
Мы побеседовали с создателем «Счастливого дня смерти» о том, как правильно соединять страх со смехом, кто его любимые режиссёры и чем его пугает кино Терри Гиллиама.
52
Финал сезона
Каратель (1 сезон) • Сверхлюди (1 сезон)
56
Забегая вперёд
Каким должен быть сериал по «Властелину колец»
Студия Amazon снимет сериал-приквел по Средиземью. Что бы мы хотели в нём увидеть? Ну, помимо Тома Бомбадила, конечно?
59
Топ
10 самых безумных сериалов
Топ самых ярких телешоу, наполненных гротеском, абсурдом и сюрреализмом. Берегите свой мозг!
64
Игровой клуб
Победы в играх всегда заряжают позитивом. Но некоторые игры могут ещё и хорошенько рассмешить. И это касается самых разных проектов — от квестов с искромётными сюжетами до безумных симуляторов всего на свете.
66
Лучшие видеоигры
Assassin’s Creed: Истоки • Star Wars: Battlefront 2 • South Park: The Fractured but Whole
70
Настольные игры
В ноябре 2017-го «Студия 101» вышла на площадку CrowdRepublic, чтобы собрать деньги на издание игры «Кориолис. Третий Горизонт». Это космическая фантастика, напоминающая «Чужого» и «Светлячка», но в антураже Ближнего Востока. Мы поговорили с представителями «Студии 101» про эту необычную игру, а также выяснили, как вывести ведущих с «кухонных игр».
Рецензии
: «Кориолис. Третий Горизонт», «Мор. Утопия», «Чужая планета»
76
Врата миров
Как отмечают Новый год и Рождество в мирах «Гарри Поттера», Warсraft, «Футурамы» и Макса Фрая?
78
Художники
Александра «Альфина» Голубева
Лингвист по образованию, нарративный дизайнер по профессии и комиксист во всё остальное время. Её стрип-комикс «Полный пока» не только был популярен в интернете, но и неплохо продался на бумаге. В честь выхода нового веб-комикса «Маревый мир» мы поговорили с Альфиной об этом проекте, об искусстве рисованных историй и о том, как не бросить свой веб-комикс на полпути.
84
Храм джедаев
Что «Повстанцы» вернули из Расширенной вселенной?
Продюсер Дейв Филони многое заимствовал из отменённого канона — от адмирала Трауна до различных звездолётов. Но можно ли считать мультсериал «Повстанцы» возрождением Расширенной вселенной?
88
Машина времени
Астрономы давно подозревали, что в космосе должны существовать объекты, не связанные ни с одной звездой или планетой. Гипотеза подтвердилась в октябре 2017 года, когда в Солнечную систему вторгся объект, названный Оумуамуа.
90
Космос
История орбитальных станций
С начала космической эры земляне запустили на орбиту двенадцать долговременных станций. Но ещё до первого запуска теоретики космонавтики и фантасты предложили немало интересных проектов.
96
Теории
Искусственные языки
Раз идеального языка нет, его стоило бы выдумать. Первый искусственный язык придумали ещё в XII веке, а с появлением телефонной связи началась мода на целые лингвистические системы, призванные объединить нации. Рассказываем о самых любопытных.
101
Комикс
Альфина «Маревый мир. Пролог»
Представьте себе, что вы живёте на клочке земли, за пределами которого начинается что-то странное — какое-то особое пространство с загадочными свойствами, о которых известно не так много и только узкому кругу учёных. Это и есть Маревый мир.
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Властелин ретро»
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