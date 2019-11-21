Мир фантастики. Спецвыпуск №2/2019. «150 фантастических фильмов, которые стоит посмотреть»

Второй спецвыпуск «Мира фантастики» рассказывает о 150 самых интересных, значимых и выдающихся фильмах и мультфильмах в жанрах фантастики, фэнтези и мистики. От всем известной классики вроде «Звёздных войн» до незаслуженно забытых шедевров, от подлинно научной фантастики до супергероев Marvel и DC, от красивых волшебных сказок до ужасов про вампиров и зомби, от советского кино до аниме. О каждом фильме мы рассказали главное: о чём он, чем прославился и почему занимает важное место в истории кино и фантастики.
В номере
- Интересные статьи о фильмах Спилберга, Кэмерона, Бёртона, Нолана, Миядзаки, Карпентера, Скотта, Дель Торо и других классиков.
- Удивительные факты. Какой советский фильм дважды украли в США? Почему «Звёздный десант» так сильно противоречит книге Хайнлайна? Правда ли фильм «Ворон» был проклят?
- Интересные наблюдения. Как «Бегущий по лезвию» стал классикой киберпанка… до появления жанра? Какая связь между «Звёздными войнами» и философией нью-эйдж? Почему не удаётся повторить успех «Конана-варвара»?
- Рассказы о забытых и недооценённых шедеврах. Фильмы, снятые по сценариям учёных, советский постапокалипсис, удивительные французские и ирландские мультфильмы.
При составлении сборника мы использовали тексты, опубликованные в «Мире фантастики» в разные годы, — но все они прошли новую редактуру. 2/3 материалов написаны специально для этого сборника.
В продаже с 28 ноября.
Следующий номер выйдет 16 декабря.
Следующий спецвыпуск выйдет 29 января.
Где купить?
Список магазинов
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Подписка на первое полугодие 2020 года доступна в почтовом каталоге «Пресса России» (индекс Е11802). Подписка в каталогах «Роспечать» и «Почта России» появится во втором полугодии 2020 года. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.
Полный список
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Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.
Содержание
3
Научная фантастика о космосе и пришельцах
15
Приключения и войны в космосе
29
Социальная фантастика о будущем
133
Фантастические и сказочные мультфильмы
Полный список фильмов
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