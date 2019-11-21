Мир фантастики. Спецвыпуск №2/2019. «150 фантастических фильмов, которые стоит посмотреть»

Второй спецвыпуск «Мира фантастики» рассказывает о 150 самых интересных, значимых и выдающихся фильмах и мультфильмах в жанрах фантастики, фэнтези и мистики. От всем известной классики вроде «Звёздных войн» до незаслуженно забытых шедевров, от подлинно научной фантастики до супергероев Marvel и DC, от красивых волшебных сказок до ужасов про вампиров и зомби, от советского кино до аниме. О каждом фильме мы рассказали главное: о чём он, чем прославился и почему занимает важное место в истории кино и фантастики.