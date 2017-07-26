Extinguished — красивая лиричная короткометражка, достойная того, чтобы появиться перед видными мультфильмами Pixar. Посмотрите её прямо сейчас!

Вот как описывают ролик его создатели, Эшли Андерсон и Джейкоб Манн, студенты Колледжа искусства и дизайна Ринглинга.

В мире, где пламя отражает вашу любовь, так просто зажечь огонь в сердце.

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