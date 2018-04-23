В сегодняшней рубрике «Фантастические короткометражки» мы хотим познакомить вас с любопытным роликом, в котором сочетаются живые съёмки и покадровая анимация. Эта короткометражка называется Pas D’yeux, что в переводе с французского означает «Без глаз».

(Голосов в ролике нет).

Описание ролика гласит:

Мальчик с холста пытается найти своё лицо в мире после того, как не стало творца.

Видеоряд и краткое описание оставляют большой простор для толкования. Художник умирает, не успев дорисовать рисунок. Тот оживает в виде бумажного человечка и пытается найти себя в мире людей, мире своего творца. Позже он находит девушку, рисующую мелками на асфальте. Человечек берёт в руки мелок и рисует на своём лице рожицу — и после чего возвращается в холст. По всей видимости, это символизирует, что любое творение будет мертво без своего творца до тех пор, пока его оно не столкнётся с другим проявлением творчества.

А что думаете вы?