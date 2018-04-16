В сегодняшней рубрике «Фантастические короткометражки» представляем два коротеньких анимационных ролика, по 2-3 минуты каждый. Их нарисовали разные авторы и вложили разный смысл, но их объединяет одно — они очень эмоциональные, причём один скорее весёлый, а другой — грустный. Выбирайте себе под настроение какой-то один или смотрите оба. Ролики безголосые, знание английского не требуется.

Embrace

(весёлый)

Этот маленький анимационный ролик нарисован пользователем Maddy Hicks к Хэллоуину 2017-го для Мельбурнского королевского технологического университета (это в Австралии). Эта милая история ничуть не страшная, а скорее добрая и забавная. Не исключено, что автор вдохновлялся комиксами Брайана Ли О’Мэлли, канадского комиксиста — уж очень похожа манера рисунка.

Floatland

(грустный)

А этот ролик нарисовала и анимировала Victoria Vincent, выкладывающая свои работы примерно раз в полгода. Простое описание очень точно характеризует короткометражку: «девочка играет в видеоигру». Пусть общий посыл о вреде эскапизма довольно избитый, однако даже о таких тривиальных вещах не стоит забывать. Голосов в ролике нет, но знание английского может пригодиться.