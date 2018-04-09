Сегодня в нашей рубрике «Фантастические короткометражки» — ещё один авторский анимационный проект. Это первый эпизод веб-сериала, который знакомит зрителей с миром и персонажами «Песни неба» (Song in the Sky). Автор уточняет, что он работает над новыми сериями, однако неизвестно, когда они появятся.

С русскими субтитрами от PhysKids:

Сюжет ролика разворачивается в вымышленном мире (возможно, это далёкое будущего нашей Земли), в котором люди вынуждены жить в небе. Они обитают на летающих островах и путешествуют на самолётах и прочем транспорте. Люди никогда не видели земли и больше всего боятся упасть. Главная героиня, Анджела, пилотирует боевой истребитель. После очередной миссии она слышит призыв о помощи и сталкивается с чудовищным божеством, которое напало на транспортные корабли людей.

По духу, сюжету и даже дизайну монстра «Песня неба» напоминает легендарное аниме «Евангелион», только в антураже эдакого дизель-панка. Любопытно увидеть, что у автора получится дальше.