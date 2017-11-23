Встречайте новый выпуск нашей еженедельной передачи «Новости кино»! Над ней мы работаем вместе с нашими коллегами из «Игромании». В этих роликах рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска вы узнаете: о вырезанных материалах «Лиги справедливости»; кто заменит Бена Аффлека на посту Бэтмена; детали нового фильма Квентина Тарантино и многое другое. А ещё мы посоветуем, что посмотреть на этой неделе, и посчитаем, какие фильмы собрали в прокате самую большую кассу.