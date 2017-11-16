Перед вами — очередной выпуск дайджеста киноновостей, над которым мы работаем вместе с коллегами из «Игромании» В этих роликах рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.
Из этого выпуска вы узнаете:
- первые подробности о сериале по мотивам «Властелина колец»;
- о двух экранизациях популярных игровых серий;
- как «Звёздные Войны» продолжают борьбу;
- и многое-многое другое.
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