Перед вами — очередной выпуск дайджеста киноновостей, над которым мы работаем вместе с коллегами из «Игромании» В этих роликах рассказываем о последних новостях из мира кино и сериалов, а также смотрим новые трейлеры и подсчитываем кассовые сборы.

Из этого выпуска вы узнаете:

  • первые подробности о сериале по мотивам «Властелина колец»;
  • о двух экранизациях популярных игровых серий;
  • как «Звёздные Войны» продолжают борьбу;
  • и многое-многое другое.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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