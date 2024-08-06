«Бордерлендс» ужасно стартовал в прокате

В первые выходные экранизация Borderlands собрала в домашнем прокате всего 8,8 миллиона долларов.

На остальных рынках фильм показал себя еще хуже, заработав 7,7 миллиона долларов. Общие сборы составляют 16,5 миллиона.

При этом бюджет картины составляет около 115 миллионов долларов. И сверху еще 30 миллионов потратили на маркетинг.

Зато «Бордерлендс» возглавил российский прокат с 77,5 миллионов рублей. Однако ожидания кинотеатров были выше.

Напомним, журналисты и обычные зрители раскритиковали киноадаптацию во всех аспектах.

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