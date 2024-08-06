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«Бордерлендс» ужасно стартовал в прокате
Дмитрий Кинский
12 августа 15:03
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В первые выходные экранизация Borderlands собрала в домашнем прокате всего 8,8 миллиона долларов.
На остальных рынках фильм показал себя еще хуже, заработав 7,7 миллиона долларов. Общие сборы составляют 16,5 миллиона.
При этом бюджет картины составляет около 115 миллионов долларов. И сверху еще 30 миллионов потратили на маркетинг.
Зато «Бордерлендс» возглавил российский прокат с 77,5 миллионов рублей. Однако ожидания кинотеатров были выше.
Напомним, журналисты и обычные зрители раскритиковали киноадаптацию во всех аспектах.

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Дмитрий Кинский
12 августа 15:03

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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