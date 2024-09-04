«Приключения Паддингтона» получат четвертый фильм и сериал

StudioCanal объявила , что уже планирует четвертую часть «Приключений Паддингтона». Студия

Кроме того, в производстве находится сериал про того же медвежонка. Однако подробностей о нем пока нет.

Оба проекта должны выпустить в 2027-2028 годах. Компания не хочет торопиться с их выпуском.

Поскольку речь о Паддингтоне, то дело не в деньгах, а в доброте. Чем больше мармелада мы приготовим, тем больше выиграем призов.

При этом третья часть еще даже не вышла. Мировая премьера нового фильма состоится 8 ноября, а в России на несколько недель позже — 28 числа.

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