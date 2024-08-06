«Тебя в дурку заберут, а меня на опыты» — первый трейлер «Возвращения попугая Кеши»

Кинокомпания «Карропрокат» опубликовала первый трейлер семейной комедии «Возвращение попугая Кеши».
По сюжету школьный учитель географии Митяй находит говорящего попугая из древнего рода по имени Иннокентий. Или просто Кеша — для своих. Тот поможет главному герою научиться зарабатывать и вернуть девушку.
Протагониста сыграл Никита Кологривый, а попугая Кешу озвучил Гарик Харламов.
Режиссером выступает Олег Асадулин, который работал над «Домом Фарфора» и «Закрытой школой».
Премьера состоится 31 октября.
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