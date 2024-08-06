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«Вы на другой улице» — шоураннер «Пингвина» о появлении Бэтмена в сериале
Андрей Квасков
2 сентября 18:30
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Шоураннер «Пингвина» Лорен ЛеФранк рассказала, что в мини-сериале «Пингвин» не будет Бэтмена. Судя по всему, фанатам не стоит надеяться даже на камео Темного рыцаря в исполнении Роберта Паттинсона.
Лорен ЛеФранк
Фильмы Мэтта сняты через призму Бэтмена: вы находитесь высоко и смотрите на город сверху. Это другая перспектива. С Озом иначе — зритель окажется на городских улицах, в песке, грязи и пыли. Он смотрит вверх, желая пробраться наверх.
Мэтт Ривз
Не думаю, что шоу потеряет что-то важное. Оно расширяет нашу вселенную. <...> Хотя вы идете по другой улице, дух Бэтмена и Загадочника все равно будет витать в воздухе.
Исходя из прошлого заявления ЛеФранк, вселенная, получившая название Batman Epic Crime Saga, может быть расширена еще несколькими спин-оффами.

«Пингвин» стартует 19 сентября. К главной роли вернулся Колин Фаррелл, а события развернутся практически сразу после фильма Мэтта Ривза.

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Андрей Квасков
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