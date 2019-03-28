Дорогие москвичи, рады рассказать, что в честь Дня космонавтики, 14 апреля, легендарная «Модель для сборки» выступит с новыми рассказами — а именно культовыми «Марсианскими хрониками» Рэя Брэдбери!

Как отмечают организаторы, на этот раз Влад Копп прочтёт ранее не звучавшие в программе отрывки из сборника писателя. Саундтреком займутся DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison, а видеоиллюзии и марсианские пейзажи покажет VJ Alex Bunis. Литературным редактором выступает писатель Сергей Чекмаев.

Встреча пройдёт в клубе по адресу ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. К (м.Бауманская). Подробности можно почитать на сайте встречи, там же приобретаются билеты (цена — 1000-1500 рублей).

«Модель для сборки» — легендарная передача, запущенная на радио в 1995 году актёром Владиславом Коппом. Она выходила на разных радиостанциях («Станция 106,8FM», «Серебряный дождь» «МУЗ ТВ» «Energy FM 104,2» «Pioneer FM»), а также в виде подкаста. Концепция практически не менялась за эти годы: Влад Копп под электронную музыку читает фантастические рассказы лучших авторов.

Ранее мы организовывали онлайн-интервью с Владом и Сергеем у нас на сайте, почитать можно здесь: