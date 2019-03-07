Компания 3D Realms неожиданно анонсировала свой новый проект — олдскульный «мясной» шутер Wrath: Aeon of Ruin на движке первой Quake. Игра вдохновлена классическими шутерами 90-х, включая всё ту же серию Quake, а также Doom, Duke Nukem 3D, Blood, Unreal и Hexen.

Вы — Чужеземец. Раньше вы дрейфовали по волнам Вечного моря, но сейчас оказались на берегу умирающего мира. Из всепоглощающей тьмы явилась фигура в белом — Пастырь заблудших душ. Он поручил вам найти и уничтожить оставшихся Стражей Старого мира. Вы отправитесь в бескрайнюю мглу, побываете на древних руинах, раскроете забытые тайны и сразитесь с жуткими тварями. из описания игры

Игроков ждёт девять видов оружия, десять различных артефактов и три хаб-локации с пятнадцатью уровнями. Wraith будет поддерживать пользовательские модификации, что позволит создавать собственных противников, локации, оружие и так далее. Кроме того, игра получит кооператив до четверых участников. Саундтрек к шутеру пишут Эндрю Халшуль (Quake Champions, Rise of the Triad) и Бьёрн Якобсон (Cyberpunk 2077, EVE Online).

На ПК игра выйдет летом 2019 года, она будет поддерживать Windows, Linux и Mac. А в начале 2020-го ретрошутер увидит свет на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.