А вот и победители премии имени Аркадия и Бориса Стругацких в сезоне 2020 года

Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — на торжественной полузакрытой церемонии (в связи с эпидемиологической обстановкой) объявили победителей. Результатами поделился критик Василий Владимирский у себя в ТГ-канале.

В номинации «Художественная проза»:

В номинации «Критика и публицистика»:

Поздравляем!

О АБС-премии

Награда учреждена Санкт-Петербургским «Центром современной литературы и книги» в 1999 году с целью стимулирования творческой и издательской активности в сфере серьезной фантастики. Премия вручается раз в год 21 июня, то есть в день, равноотстоящий от дат рождения каждого из братьев Стругацких. Награда вручается по двум номинациям: за лучшее художественное произведение (роман, повесть, рассказ) и за лучшее критико-публицистическое произведение на фантастическую тему (статья, рецензия, эссе, книга).

Сайт премии со всеми подробностями и новостями.