А вот и победители премии имени Аркадия и Бориса Стругацких в сезоне 2020 года

Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — на торжественной полузакрытой церемонии (в связи с эпидемиологической обстановкой) объявили победителей. Результатами поделился критик Василий Владимирский у себя в ТГ-канале.
В номинации «Художественная проза»:
- Гурский Лев. Министерство справедливости. – М.: Время, 2020.
- Лукин Евгений. Эпидемия // Лукин Е. Хроноскрёб. – М.: T8 RUGRAM, 2020.
- Прашкевич Геннадий. Последний карантин. // Последний карантин. – М.: Издательство Престиж Бук, 2021 (по факту – декабрь 2020).
В номинации «Критика и публицистика»:
- Андреева Юлия. Он придумал миссис Хадсон. – СПб.: Издательство «Северо-Запад», 2020.
- Караев Николай. Трилистники. – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.
- Харитонов Евгений. Апокрифы Зазеркалья (Этюды о фантастике). – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.
Поздравляем!
О АБС-премии
Награда учреждена Санкт-Петербургским «Центром современной литературы и книги» в 1999 году с целью стимулирования творческой и издательской активности в сфере серьезной фантастики. Премия вручается раз в год 21 июня, то есть в день, равноотстоящий от дат рождения каждого из братьев Стругацких. Награда вручается по двум номинациям: за лучшее художественное произведение (роман, повесть, рассказ) и за лучшее критико-публицистическое произведение на фантастическую тему (статья, рецензия, эссе, книга).
Сайт премии со всеми подробностями и новостями.
Фотография в шапке: Никита Аверин
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