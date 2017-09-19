С 21 сентября в прокат выходит сиквел шпионской пародии от Мэттью Вона «Kingsman: Золотое кольцо». Первые оценки критиков и прессы поначалу могут обескуражить зрителей — 53% на Metacritic и 68% на Rotten Tomatoes. Но стоит помнить, что и у первой части оценки были примерно такими же, а значит, если вам понравился первый фильм, то, скорее всего, придётся по вкусу и продолжение.

В целом рецензенты пишут, что сиквел оставляет противоречивые впечатления. С одной стороны, в новом «Кингсмане» много шуток, мощного экшена и безумных сцен. С другой, хромает общий сюжет и центральный конфликт.

IGN — 85/100

Портал IGN поставил фильму самый высокий балл среди всех изданий. Автор Джим Вейвода считает, что фильм очаровывает своим экшеном. Он вспоминает и погоню на автомобилях по Лондону, и битвы в горах в стиле Джеймса Бонда, и финальное противостояние с главными злодеями. Рецензент подчёркивает, что для создателей фильма экшен, как и в первой части, по-прежнему служит лишь инструментом, который помогает рассказать историю о взрослении.

В сиквеле не стали повторять сюжет оригинала. Теперь Эггси сталкивается с новыми испытаниями, ему постоянно приходится балансировать между своими обязанностями в Kingsman и отношениями с возлюбленной — принцессой Тильдой. Джим Вейвода

Games Radar — 60/100

Издание GamesRadar оценило фильм на 3 звезды из 5. Мэтт Мейтьюм почти в каждой составляющей фильма увидел какие-то противоречия. Например, в том, что касается главной злодейки Поппи в исполнении Джулианны Мур. С одной стороны, у Вона действительно получилась «Марта Стюарт на наркоте». А с другой — внутренняя логика её коварного плана трещит по швам даже в этом комиксовом мире.

Но самый большой взрыв смеха у меня вызвал отлично вписанный в картину Элтон Джон. К счастью, перед нами не очередной мрачный сиквел. Актёрский состав равномерно сияет и очаровывает, так что в их компании вас ждёт исключительное времяпрепровождение. Мэтт Мейтьюм

ScreenCrush — 60/100

Портал ScreenCrush поставило фильму 6 баллов из 10. Обозреватель Мэтт Сингер отметил несколько разочаровывающих вещей. Например, некоторые персонажи из Statesman — американского аналога Kingsman — попросту теряются. Герои Джеффа Бриджесса и Ченнинга Татума играют такую незначительную роль, что их появления едва тянут на камео.

И это ужасно разочаровывает, ведь первый акт «Золотого кольца» скроен с особой тщательностью, как пальто на заказ. В первую очередь впечатляет, как [режиссёр Мэттью] Вон и его напарница по сценарию Джейн Голдман продолжают развивать отдельные темы и сюжетные линии первой части. Униженный соперник Эггси (Эдвард Холкрофт) поступает на службу к Поппи […], а шведская принцесса (Ханна Альстрём) из первой части становится подружкой Эггси. Мэтт Сингер

Movie Nation — 25/100

Портал Movie Nation поставил сиквелу «Кингсмана» самый низкий балл среди всех изданий — всего 1 звезду из 4. Рецензенту Роджеру Муру в фильме почти ничего не понравилось, он считает, что сюжет плохо прописан, в нём много тупой жестокости и цифровых спецэффектов.

Я бы привёл несколько смешных шуток, но их нет. […] Все бои — это сплошной стоп-моушн с эффектом размытия. Злодеи никак не выделяются. Переосмысление сцены с Монбланом в Альпах и прыжок с парашютом в виде национального флага лишь напоминают каждому, кому больше 11 лет, что в Бонде это всё уже показывали. И показывали смешнее. Роджер Мур