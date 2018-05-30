На аукцион одной из крупнейших книжных ярмарок Лондона ABA Book Fair выставили архив Алана Рикмана. Актёр и книготорговец Нил Пирсон, собравший коллекцию, сообщил, что она включает целых 35 коробок.

Это потрясающая коллекция. <…> Каждый сценарий фильма или пьесы, все дневники и переписка практически со всеми людьми, о которых вы когда-либо слышали. Нил Пирсон

Среди писем, которые находятся в архиве, было обнаружено одно, написанное продюсером Дэвидом Хейманом. В этом письме Хейман благодарил Рикмана за его работу над вторым фильмом о Гарри Поттере — «Тайной комнатой».

Спасибо тебе за успех ГП2. Я знаю, временами ты бываешь разочарован, но, пожалуйста, помни, что ты неотъемлемая часть этих фильмов. И ты великолепен. Продюсер Дэвид Хейман

Позже, во время работы над фильмом «Принц-полукровка» в 2009 году, Рикман опубликовал заметку «В голове Снейпа». В ней он описал своё недовольство тем, как режиссёр Дэвид Йейтс подошёл к линии его персонажа.

Как будто Дэвид Йейтс решил, что всё это не важно. А именно — не привлекает подростковую аудиторию. Алан Рикман

Весь архив, куда вошли среди прочего письма от Джоан Роулинг, принца Чарльза, Билла Клинтона и Тони Блэра, оценивается в 950 тысяч фунтов стерлингов.