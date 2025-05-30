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Алекс Гарленд хочет, чтобы звезда «Под огнем» исполнил главную роль в фильме по Elden Ring

Дмитрий Кинский
30 мая 12:47
94
1 минута на чтение
Режиссер грядущей киноадаптации Elden Ring Алекс Гарленд рассматривает в качестве исполнителя главной роли молодого Кита Коннора.
Сам актер заинтересован в участии в проекте. Постановщик уже ведет с ним переговоры, им предстоит согласовать расписание и другие моменты.
Коннор наиболее известен по фильмам «Под огнем» и «Рокетмен», а также по сериалу «Трепет сердца».
За производство экранизации отвечает студия А24. Гарленд выступит не только режиссером ленты, но и сценаристом.
Даты выхода пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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