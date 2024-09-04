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Альфред Молина, Билл Пуллман и другие сыграют в сериале от братьев Даффер
Дмитрий Кинский
6 сентября 17:54
226
1 минута на чтение
Netflix объявил актерский состав фантастического сериала The Boroughs, над которым в качестве продюсеров работают создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы.
В шоу снимутся:
  • Джина Дэвис («Битлджюс»);
  • Альфред Молина («Человек-паук 2»);
  • Билл Пуллман («День независимости»);
  • Элфри Вудард («Люк Кейдж»);
  • Денис О’Хэр («Американские истории ужасов»);
  • Кларк Питерс («Прослушка»).
В центре сюжета будут пенсионеры, которые сталкиваются с инопланетным монстром, охотящимся за их временем.
Шоураннерами выступают Джеффри Эддисс и Уилл Мэттьюз, ответственные за «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Несколько эпизодов снимет Бен Тэйлор, приложивший руку к «Половому воспитанию».
Даты выхода пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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