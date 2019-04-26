Alone и Harvest — две последние короткометражки к 40-летию «Чужого»

Издание IGN выпустило две последние коротометражки, посвящённые 40-летию франшизы «Чужой». Ролики называются Alone и Harvest.

Alien: Alone рассказывает про выжившего члена экипажа Хоуп, которая осталась одна на заброшенном корабле «Отранто», перевозящем химикаты. Хоуп целый год пыталась спасти судно и свою жизнь, и в конце концов она находит некий тайный груз. Девушка решает рискнуть и вновь активирует «Отранто», чтобы вернуться к людям. Короткометражку написал и поставил Ноа Миллер.

Alien: Harvest показывает экипаж повреждённого космического корабля, команда пытается добраться до спасательного шаттла, судно взорвётся через считанные минуты. Единственное ещё работающее устройство — датчик движения, служащий в качестве навигатора. Команду преследуют пугающее чудовище, однако главная угроза всё это время была у них на виду. Режиссёр — Бенджамин Хаудишель.