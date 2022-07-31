Alpaca выпустит графический роман по циклу «Хроники Сиалы» Алексея Пехова

Издательство Alpaca анонсировало графическую адаптацию цикла «Хроники Сиалы» Алексея Пехова, одного из главных отечественных авторов, работающих в жанре фэнтези. Трилогия «Хроники Сиалы» рассказывает об искусном воре по имени Гаррет, который вынужден отправиться в опасное путешествие за легендарным артефактом.

Сейчас идет работа над рассказом «Змейка», с которого начнётся комикс. Действие «Змейки» разворачиваются примерно за год до событий первой книги трилогии. Сюжет адаптирует сценарист Дмитрий Чинов, а над рисунком работает художница Александра Хаустова.

Вместе с анонсом было опубликовано несколько страниц из грядущего комикса. В случае успеха проекта издательство начнёт работу над основным циклом — Alpaca уже готовится адаптировать «Крадущегося в тени».

Графическая версия «Змейки»появится на книжных полках уже этой зимой.