Amazon хочет, чтобы новый фильм про Джеймса Бонда снял Кристофер Нолан

Издание The Wrap со ссылкой на свои источники рассказало , что Amazon рассматривает Кристофера Нолана в качестве режиссера нового фильма про Джеймса Бонда.

Более того, он же может выступить руководителем всего перезапуска франшизы.

По данным инсайдеров, с постановщиком по этому поводу уже связывались. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве над «Джеймсом Бондом». Amazon даже готова ждать, когда Нолан закончит съемки «Одиссеи».

Напомним, после «Довода» Нолан предлагал снять фильм про агента 007, однако продюсер франшизы Барбара Брокколи отказала ему из-за творческих разногласий.

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