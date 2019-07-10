Amazon Game Studios возглавит разработку новой бесплатной MMORPG по «Властелину колец», которой сейчас занимается китайская студия Athlon Games, сообщает IGN. Взамен Amazon получит уникальное право распространять игру за пределами Китая.

Действие новой MMO развернётся задолго до основных событий цикла Толкина. Ожидается, что игра будет основана именно на книгах, а не на трилогии фильмов Питера Джексона. Кроме этого, ней появятся новые локации и герои, которых до этого не было во вселенной «Властелина колец». Компания Amazon также привлекла к работе сотрудников, участвовавших в создании World of Warcraft, Everquest, Destiny и New World.

Средиземье Толкина — один из самых богатых вымышленных миров в истории, и он даёт нашей команде опытных разработчиков MMO — из той же студии, которая разрабатывает New World — потрясающую возможность играть и создавать. Вице-президент Amazon Game Studios Кристоф Хартманн

Пока никаких конкретных подробностей об игре не сообщается. Её релиз планируется не только на ПК, но и на консолях. Каких именно, тоже неизвестно.