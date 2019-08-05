Знаменитый дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста снова в деле — Amazon выкупил идею их совместного со студией Stolen Picture сериала «Искатели истины» (Truth Seekers). Это комедийное шоу, рассказывающее о приключениях охотников за паранормальным.

Фрост и Пегг сыграют, соответственно, Гаса и Дэйва, которые путешествуют по Великобритании и с помощью различных устройств отслеживают сверхъестественную активность — в подземных бункерах, заброшенных больницах и домах с приведениями. Результаты работы они выкладывают в сеть. Приключения становятся всё более опасными, и вскоре приятели узнают заговор, угрожающий всему миру.

В первом сезоне «Искателей истины» будет всего 8 эпизодов по 30 минут. Съёмки стартуют в сентябре. Продюсировать шоу будут также Ричард Уэбб («Семейка Кеннеди») и Майлз Кетли («Орёл Девятого Легиона»).

Ник Фрост и Саймон Пегг известны по комедийным проектам, над которыми работали вместе с режиссёром Эдгаром Райтом (сериал Spaced, «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец»). Кроме того, дуэт снимался в пародийной картине «Пол — секретный материальчик».

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