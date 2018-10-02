Студия Amazon начала активную работу над сериалом по циклу романов Роберта Джордана «Колесо времени». Об этом сообщает Deadline. Рейф Джанкинс, написавший сценарий к телеадаптации, назначен шоуранером и исполнительным продюсером проекта. До этого Джанкинс писал скрипты к «Агентам Щ.И.Т.» и «Хемлок Гроув».

Вдова и редактор писателя Харриет Макдугал вступит в качестве консультанта сериала. Производством шоу займётся Sony Pictures Television и Amazon Studios. Планируется, что в сериале будут часовые эпизоды, но их количество пока не уточняется. Дата премьеры также неизвестна.

«Колесо Времени» — цикл эпического фэнтези из 14 романов. Он рассказывает о путешествии героев в поисках Возрождённого Дракона, который поможет объединить народы для борьбы с владыкой тьмы. Роберт Джордан скончался 16 сентября 2007 года и не успел окончить работу над последней книгой. Серию завершил писатель Брендон Сандерсон по черновикам и планам Джордана.