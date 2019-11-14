В апреле 2018 года мы рассказывали, что Amazon замахнулся на экранизацию романа «отца киберпанка» Уильяма Гибсона «Периферийные устройства». Ответственными за шоу назначили Джонатана Нолана и Лизу Джой, шоураннеров «Мира Дикого Запада».

И вот, спустя полтора года молчания, о проекте появились новые подробности. Прежде всего, Amazon одобрил сериал и потому заказал сразу весь сезон сериал. По формату нас ждёт драма с часовыми эпизодами. Сценаристом, продюсером и шоураннером выступит Скотт И. Смит. Нолан и Джой займут должности исполнительных продюсеров со своей студией Kilter — согласно крупной сделке на несколько лет, которую они ранее заключили с Amazon. Режиссёром и ещё одним исполнительным продюсером станет Винченцо Натали («Куб», «Лимб», «В высокой траве»). Производством займутся студии Amazon и Warner Bros. TV.

35 лет назад Уильям Гибсон изобрёл будущее. В «Периферийных устройствах» он преподнёс нам другой взгляд. Его видение — столь же ясное — опьяняет и ввергает в ужас. Все мы в студии Kilter невероятно рады поддерживать изумительное видение Винченцо и Скотта, чтобы воплотить работу Гибсона на экран. Джонатан Нолан и Лиза Джой, продюсеры

Вот как звучит текст аннотации романа:

Флинн и ее брат Бертон, мучимый фантомными татуировками ветеран никому не нужной войны, живут в дыре, где найти работу все равно что благословение богов получить. Но Бертону это удалось, и когда он просит сестру его подменить, девушка не видит в поручении ничего особенно сложного. Подумаешь, бродить в дополненной реальности по этажам отрендеренного небоскреба да монстров за периметром отстреливать. Флинн еще не знает, что сокрытая в игре убийственная тайна так же далека от всего ей привычного, как офис президента США от халуп на берегу Миссури, а боевые гаптики Бертона — от периферии мира, где кресло жалуется на хозяина, если тот раздумал садиться…

Среди других крупных грядущих проектов Amazon в работе — сериал по «Властелину колец», серия «Мир-Кольцо», «Конан-варвар» и другие.