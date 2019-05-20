«Амедиатека» в своём блоге извинилась за полуторачасовую задержку с выходом финального эпизода «Игры престолов». Как сообщил онлайн-кинотеатр, это произошло из-за технического сбоя.

Мы знаем, что многие из вас специально проснулись в четыре утра, чтобы посмотреть финал первыми и избежать спойлеров. Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов, которые мы вам, к сожалению, вернуть не сможем. Нам действительно жаль.

Зрители очень бурно отреагировали на это в твиттере. Чтобы как-то сгладить ситуацию, «Амедиатека» начала раздавать скидки на трёхмесячную подписку. Теперь получить её можно за полцены — за 799 рублей вместо 1599.

Прямо сейчас на сервисе можно посмотреть документальный сериал «Чернобыль», а вот третий сезон «Мира Дикого Запада» придётся подождать до 2020 года.