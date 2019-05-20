«Амедиатека» извинилась за задержку с выходом финала «Игры престолов» Евгения Блинова 20.05.2019 Новости, Яндекс 450 0 минут на чтение «Амедиатека» в своём блоге извинилась за полуторачасовую задержку с выходом финального эпизода «Игры престолов». Как сообщил онлайн-кинотеатр, это произошло из-за технического сбоя. Мы знаем, что многие из вас специально проснулись в четыре утра, чтобы посмотреть финал первыми и избежать спойлеров. Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов, которые мы вам, к сожалению, вернуть не сможем. Нам действительно жаль. Зрители очень бурно отреагировали на это в твиттере. Чтобы как-то сгладить ситуацию, «Амедиатека» начала раздавать скидки на трёхмесячную подписку. Теперь получить её можно за полцены — за 799 рублей вместо 1599. Прямо сейчас на сервисе можно посмотреть документальный сериал «Чернобыль», а вот третий сезон «Мира Дикого Запада» придётся подождать до 2020 года. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: