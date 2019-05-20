Первый трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада» Кот-редактор 20.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Почти сразу после выхода финального эпизода «Игры престолов» HBO выпустили первый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада», который показывает мир вне парков. Ролик посвящён персонажу Аарона Пола, который впервые появится в шоу. Кроме того, известно, что роль одного из злодеев сезона исполнит Венсан Кассель, но его в трейлере нет. Точно даты выхода третьего сезона пока нет — канал объявил только, что шоу вернётся в 2020-м. Читайте также Почему «Мир Дикого Запада» — главный сериал сезона 07.12.2016 Новое шоу от НВО — событие, сравнимое с первым сезоном «Игры престолов». Мир Дикого Запада, 2 сезон: идеи, темы и нелинейное время 01.07.2018 Сериал становится всё более сложным, запутанным и постмодернистским и заставляет нас сомневаться в собственной реальности. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: