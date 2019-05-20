Первый трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

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Почти сразу после выхода финального эпизода «Игры престолов» HBO выпустили первый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада», который показывает мир вне парков.

Ролик посвящён персонажу Аарона Пола, который впервые появится в шоу. Кроме того, известно, что роль одного из злодеев сезона исполнит Венсан Кассель, но его в трейлере нет.

Точно даты выхода третьего сезона пока нет — канал объявил только, что шоу вернётся в 2020-м.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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