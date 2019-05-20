Первый трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Почти сразу после выхода финального эпизода «Игры престолов» HBO выпустили первый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада», который показывает мир вне парков.

Ролик посвящён персонажу Аарона Пола, который впервые появится в шоу. Кроме того, известно, что роль одного из злодеев сезона исполнит Венсан Кассель, но его в трейлере нет.

Точно даты выхода третьего сезона пока нет — канал объявил только, что шоу вернётся в 2020-м.