20 мая вышла финальная серия «Игры престолов», которая ознаменовала собой конец эпохи главного фэнтези-шоу на ТВ длинной в восемь лет. Эпизод запомнится зрителям не только содержанием и подведением итогов (о них мы ещё поговорим), но и новым ляпом на съёмках, а также проблемами у «Амедиатеки», которая выложила эпизод лишь спустя почти два часа после мировой премьеры.

Пластиковая бутылка

По сети вновь разошёлся кадр из шоу с ещё одним ляпом — оказывается, в Вестеросе технологии уже дошли до пластиковых бутылок.

Бутылку с водой можно увидеть в сцене, где Тирион встречается с советом лордов — за ногой Сэма Тарли.

Для создателей шоу это уже не первый ляп в сезоне — в четвёртой серии «Последние из Старков» в кадре уже затесался стаканчик с кофе на столе кхалиси. Спустя несколько часов HBO исправили недоразумение, но серия в «первозданном» виде успела разойтись по торрентам и пиратским сайтам.

Проблемы «Амедиатеки»

Российский стриминговый сервис выпустил финальный эпизод почти на два часа позже мировой премьеры на HBO. Неизвестно, что послужило задержкой — на платформе серии просто не было, она появилась лишь спустя некоторое время. Разумеется, многие зрители и подписчики остались недовольны.

Серия выйдет уже в ближайшие 10-15 минут! pic.twitter.com/MCEWjklzZi — Амедиатека (@Amediateka) May 20, 2019

Классно. В мире она как раз закончилась. Спойлеров начитался. Спасибо Амедиа — бизнес по русски — это когда тебя за твои деньги ещё и имеют. Золотая подлива года 2019 — Kirill Sokolov (@sokolovkirill) May 20, 2019

Спасибо за испорченный сон! Надеюсь совести хвалит у вас людям деньги за подписку вернуть — Даша Лясина (@urnewgirl1) May 20, 2019

в финальной серии игры престолов умерла амедиатека — детектив нихачу (@bambiisaboyname) May 20, 2019

Кто же быстрее выпустит финал ИП — пираты или амедиатека?? @GameOfThrones — Georgy Khritov (@Tirion_Silver) May 20, 2019

Реакция на финал

Разумеется, концовка сериала стала главным предметом обсуждения в соцсетях — в одном только твиттере хэштег #GameofThrones сразу вышел в тренды. Фанаты начали делиться впечатлениями, подводить итоги и, конечно, клепать мемы.

RT if you would have preferred this ending.#GameofThrones pic.twitter.com/8Z5Q78mRp3 — ᴘʜᴀɴᴛᴀsᴍs (@PhantasmsFX) May 20, 2019

Ретвит, если вы считаете, что эта концовка лучше

#GameofThrones If Arya got her own Spinoff I'd totally watch that. pic.twitter.com/38aGE8H1PS — Spriggs (@BlueKlok) May 20, 2019

Если у Арьи будет спин-офф, то я определённо буду его смотреть.

Это всегда было их шоу.

Когда придумал демократию, а тебя подняли на смех.

Me trying to figure out what the need of the Nights Watch is now#GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/EFTWLH3UBO — Zake🦇 (@Pastronion) May 20, 2019

Это я пытаюсь понять, зачем теперь нужен Ночной дозор.





Не обошлось без знаменитых «спойлеров без контекста».

Даже звёзды «Игры престолов» прокомментировали финал. Вот, например, Лиам Каннингэм (Давос Сиворт):

Почти всё. Это было чрезвычайно необычно. Спасибо вам всем.