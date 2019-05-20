20 мая вышла финальная серия «Игры престолов», которая ознаменовала собой конец эпохи главного фэнтези-шоу на ТВ длинной в восемь лет. Эпизод запомнится зрителям не только содержанием и подведением итогов (о них мы ещё поговорим), но и новым ляпом на съёмках, а также проблемами у «Амедиатеки», которая выложила эпизод лишь спустя почти два часа после мировой премьеры.

Пластиковая бутылка

По сети вновь разошёлся кадр из шоу с ещё одним ляпом — оказывается, в Вестеросе технологии уже дошли до пластиковых бутылок.

Проблемы «Амедиатеки», пластиковая бутылка и реакция соцсетей: как зрители встретили финал «Игры престолов» 1

Бутылку с водой можно увидеть в сцене, где Тирион встречается с советом лордов — за ногой Сэма Тарли.

Для создателей шоу это уже не первый ляп в сезоне — в четвёртой серии «Последние из Старков» в кадре уже затесался стаканчик с кофе на столе кхалиси. Спустя несколько часов HBO исправили недоразумение, но серия в «первозданном» виде успела разойтись по торрентам и пиратским сайтам.

Проблемы «Амедиатеки», пластиковая бутылка и реакция соцсетей: как зрители встретили финал «Игры престолов» 2

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Логика и военная тактика окончательно покидают Вестерос. Но всё-таки есть проблески той самой «Игры престолов», где хитрые побеждают наивных.

Проблемы «Амедиатеки»

Российский стриминговый сервис выпустил финальный эпизод почти на два часа позже мировой премьеры на HBO. Неизвестно, что послужило задержкой — на платформе серии просто не было, она появилась лишь спустя некоторое время. Разумеется, многие зрители и подписчики остались недовольны.

Реакция на финал

Разумеется, концовка сериала стала главным предметом обсуждения в соцсетях — в одном только твиттере хэштег #GameofThrones сразу вышел в тренды. Фанаты начали делиться впечатлениями, подводить итоги и, конечно, клепать мемы.

Ретвит, если вы считаете, что эта концовка лучше

Если у Арьи будет спин-офф, то я определённо буду его смотреть.

Это всегда было их шоу.

Когда придумал демократию, а тебя подняли на смех.

Это я пытаюсь понять, зачем теперь нужен Ночной дозор.


Не обошлось без знаменитых «спойлеров без контекста».

Проблемы «Амедиатеки», пластиковая бутылка и реакция соцсетей: как зрители встретили финал «Игры престолов» 3 Проблемы «Амедиатеки», пластиковая бутылка и реакция соцсетей: как зрители встретили финал «Игры престолов» 4

Даже звёзды «Игры престолов» прокомментировали финал. Вот, например, Лиам Каннингэм (Давос Сиворт):

Почти всё. Это было чрезвычайно необычно. Спасибо вам всем.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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