Ляп с бутылкой, проблемы «Амедиатеки» и реакция соцсетей: как зрители встретили финал «Игры престолов» Кот-редактор 20.05.2019 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение 20 мая вышла финальная серия «Игры престолов», которая ознаменовала собой конец эпохи главного фэнтези-шоу на ТВ длинной в восемь лет. Эпизод запомнится зрителям не только содержанием и подведением итогов (о них мы ещё поговорим), но и новым ляпом на съёмках, а также проблемами у «Амедиатеки», которая выложила эпизод лишь спустя почти два часа после мировой премьеры. Пластиковая бутылка По сети вновь разошёлся кадр из шоу с ещё одним ляпом — оказывается, в Вестеросе технологии уже дошли до пластиковых бутылок. Бутылку с водой можно увидеть в сцене, где Тирион встречается с советом лордов — за ногой Сэма Тарли. Для создателей шоу это уже не первый ляп в сезоне — в четвёртой серии «Последние из Старков» в кадре уже затесался стаканчик с кофе на столе кхалиси. Спустя несколько часов HBO исправили недоразумение, но серия в «первозданном» виде успела разойтись по торрентам и пиратским сайтам. Читайте также Игра престолов 8.04 «Последние из Старков»: угасшие надежды, новые надежды и стаканчик кофе 07.05.2019 Логика и военная тактика окончательно покидают Вестерос. Но всё-таки есть проблески той самой «Игры престолов», где хитрые побеждают наивных. Проблемы «Амедиатеки» Российский стриминговый сервис выпустил финальный эпизод почти на два часа позже мировой премьеры на HBO. Неизвестно, что послужило задержкой — на платформе серии просто не было, она появилась лишь спустя некоторое время. Разумеется, многие зрители и подписчики остались недовольны. Серия выйдет уже в ближайшие 10-15 минут! pic.twitter.com/MCEWjklzZi — Амедиатека (@Amediateka) May 20, 2019 Классно. В мире она как раз закончилась. Спойлеров начитался. Спасибо Амедиа — бизнес по русски — это когда тебя за твои деньги ещё и имеют. Золотая подлива года 2019 — Kirill Sokolov (@sokolovkirill) May 20, 2019 Спасибо за испорченный сон! Надеюсь совести хвалит у вас людям деньги за подписку вернуть — Даша Лясина (@urnewgirl1) May 20, 2019 в финальной серии игры престолов умерла амедиатека — детектив нихачу (@bambiisaboyname) May 20, 2019 Кто же быстрее выпустит финал ИП — пираты или амедиатека?? @GameOfThrones — Georgy Khritov (@Tirion_Silver) May 20, 2019 Реакция на финал Разумеется, концовка сериала стала главным предметом обсуждения в соцсетях — в одном только твиттере хэштег #GameofThrones сразу вышел в тренды. Фанаты начали делиться впечатлениями, подводить итоги и, конечно, клепать мемы. RT if you would have preferred this ending.#GameofThrones pic.twitter.com/8Z5Q78mRp3 — ᴘʜᴀɴᴛᴀsᴍs (@PhantasmsFX) May 20, 2019 Ретвит, если вы считаете, что эта концовка лучше #GameofThrones If Arya got her own Spinoff I'd totally watch that. pic.twitter.com/38aGE8H1PS — Spriggs (@BlueKlok) May 20, 2019 Если у Арьи будет спин-офф, то я определённо буду его смотреть. It was always their show. 🐺#GameofThrones pic.twitter.com/j8USfahPWQ — Jamie Jirak (@JamieCinematics) May 20, 2019 Это всегда было их шоу. When you invent democracy and get laughed at :/ #got #GameOfThrones pic.twitter.com/YLdoiiZtZs — Kyle Pitt (@kyle_pitt_) May 20, 2019 Когда придумал демократию, а тебя подняли на смех. Me trying to figure out what the need of the Nights Watch is now#GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/EFTWLH3UBO — Zake🦇 (@Pastronion) May 20, 2019 Это я пытаюсь понять, зачем теперь нужен Ночной дозор. Не обошлось без знаменитых «спойлеров без контекста». No context spoilers for the finale of #GameOfThrones pic.twitter.com/pYuh9K4qG0 — TheOneRing.net (@theoneringnet) May 20, 2019 More no context spoilers pic.twitter.com/sCKQgDW3Jc — TheOneRing.net (@theoneringnet) May 20, 2019 Даже звёзды «Игры престолов» прокомментировали финал. Вот, например, Лиам Каннингэм (Давос Сиворт): Almost there. It’s been utterly extraordinary. Thank you all. #GameOfThronesFinale #GamefThrones — liam cunningham (@liamcunningham1) May 20, 2019 Почти всё. Это было чрезвычайно необычно. Спасибо вам всем. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. 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