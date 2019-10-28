27 октября в Лос-Анджелесе состоялась 11-я церемония вручения почётной премии «Оскар» за вклад в кинематограф. В 2019 году Американская академия киноискусств вручила награды режиссёрам Дэвиду Линчу и Лине Вертмюллер, а также актёру Уэсу Стьюди. Актрису Джину Дэвис удостоили наградой имени Джина Хершолта за развитие гуманистических идей.

Эксцентричный постановщик Дэвид Линч не стал тратить время на сцене и лишь лаконично при вручении заметил, что «у вас, академия, очень интересный вкус».

David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr — The Academy (@TheAcademy) October 28, 2019

Дэвид Линч — один из самых нестандартных американских постановщиков. Четырехкратный номинант премии «Оскар» и двукратный лауреат Каннского кинофестиваля известен, в первую очередь, по мистическому сериалу «Твин Пикс», а также по картинам «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Голова-ластик» и «Шоссе в никуда». Кроме того, Линч занимается музыкой, живописью и фотографией. В 2011-м и в 2013-м он выпустил два сольных альбома, а в 2018-м вместе с композитором Анджелом Бадаламенти («Твин Пикс», видеоигра Farenheit) Линч опубликовал альбом Thought Gang.

Лина Вертмюллер — итальянская постановщица, сценаристка и драматург. В 1976-м она стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» — за картину «Паскуалино „Семь красоток“».

Уэс Стьюди — коренной американец из чероки, которого вы могли видеть в фильмах «Последний из могикан» и «Танцующий с волками».

Номинантов 91-й премии «Оскар» озвучат 13 январа 2020 года. Сама церемония награждения пройдёт 9 февраля 2020 года.