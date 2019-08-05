Американская сеть кинотеатров Alamo Drafthouse объявила о спецпоказах грядущего хоррора «Оно: часть вторая» по роману Стивена Кинга — и приглашаются на эти показы только клоуны или зрители в костюмах клоунов!

Всего акция действует в семнадцати кинотеатрах по всей Америке — со списком можно ознакомиться на сайте сети. Билеты на такие показы приобретаются отдельно, они уже в продаже. Организаторы рекомендуют использовать грим, парик, подтяжки, мешковатую одежду и другие характерные признаки. В качестве вдохновения сеть приводит фотографии с «клоунского» показа двухлетней давности, когда в кино прокатывали первую часть «Оно».

После выхода первой части в Санкт-Петербурге несколько отечественных клоунов вышли на улицу с акцией «Оно — говно» — так артисты выразили солидарность с западными коллегами, которые выступили против популяризации страшного образа клоунов в массовой культуре.

В российском прокате фильм стартует 5 сентября.