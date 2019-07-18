Зло возвращается: финальный трейлер хоррора «Оно 2» по роману Стивена Кинга

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Warner Bros. выпустила второй трейлер сиквела «Оно», который показывает, как изменился Дерри и главные герои за 27 лет. Злобный клоун встречает персонажей зеркальными лабиринтами, жуткой канализацией, красными шариками и фонтанами крови.

Оригинал 

Дубляж

В центре событий окажутся уже повзрослевшие ребята из «Клуба неудачников», которым предстоит снова встретиться с жутким Пеннивайзом. Взрослых героев на экране воплотят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон и Энди Бин. К роли Пеннивайза вернётся Билл Скарсгард. 

В российском прокате фильм стартует 5 сентября.

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Режиссёр рассказал, кто может сыграть ребят из «Клуба неудачников» и чья история станет ещё более мрачной, чем в книге.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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