Зло возвращается: финальный трейлер хоррора «Оно 2» по роману Стивена Кинга

Warner Bros. выпустила второй трейлер сиквела «Оно», который показывает, как изменился Дерри и главные герои за 27 лет. Злобный клоун встречает персонажей зеркальными лабиринтами, жуткой канализацией, красными шариками и фонтанами крови.
Оригинал
Дубляж
В центре событий окажутся уже повзрослевшие ребята из «Клуба неудачников», которым предстоит снова встретиться с жутким Пеннивайзом. Взрослых героев на экране воплотят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Айзая Мустафа, Джеймс Рэнсон и Энди Бин. К роли
В российском прокате фильм стартует 5 сентября.
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