«Оно» продолжает вселять страх в сердца зрителей по всему миру. Хоррор бьёт все рекорды по кассовым сборам в своём жанре, а это значит, что создателям пора думать о съёмках второй части. Издание Entertainment Weekly выяснило, чего стоит ждать от сиквела «Оно».

Осторожно, спойлеры! Этот текст содержит спойлеры к роману «Оно». Если не хотите узнать их раньше времени, то лучше почитайте, почему клоуны такие страшные

Действие второй части развернётся 27 лет спустя. Уже сейчас студия ищет актёров на роли повзрослевших членов «Клуба неудачников». В компании не исключают, что на главные роли могут взять кого-то из популярных актёров. Скажем, в образе взрослой Беверли компания видит Эми Адамс или Джессику Честейн, а Бэна — полного мальчика — мог бы сыграть Крис Пратт. А ещё в сиквеле будут флэшбеки, в которых нам снова покажут обаятельных ребят-актёров из первой части.

Стэн, как и его книжный прототип, совершит суицид. Как уверяет режиссёр, в первом фильме есть предпосылки к этому поступку. По словам Мускетти, страх в канализации «сломал» мальчика раз и навсегда, как и укус монстра. В романе Стэн отказался возвращаться в Дерри, чтобы поквитаться с Оно, и в итоге покончил жизнь самоубийством.

Майк Хэнлон — темнокожий паренёк — станет одержим идеей больше узнать о клоуне. Мускетти говорит, что линия Майка будет ещё мрачнее, чем у его книжного прототипа. Герою слишком дорого обойдётся решение остаться стражем Дерри. Он станет по-настоящему одержим мыслью о клоуне и в итоге начнёт принимать наркотики, расширяющее сознание. По словам режиссёра, это станет переосмыслением сцены из романа, когда дети, накуриваясь, узнают правду об истинной сущности «Оно». Так что о «ритуале Чуди» вместо них узнает Майк.