Хоррор «Оно» по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга штурмует кинотеатры и бьёт все рекорды по сборам. Похоже, скоро люди снова начнут бояться клоунов. Этим решили воспользоваться сразу несколько косплееров и фотографов, которые запечатлели образ Пеннивайза.

Eagan Tilghman

17-летний фотограф Иган Тилгман решил показать, как мог бы выглядеть Пеннивайз-ребёнок. Он одел своего трёхлетнего брата Луи в костюм клоуна, загримировал его и дал в руки красный шарик. Вуаля, теперь ребёнок выглядит страшнее своего прообраза из кино.

Everyone tag Stephen king #itbook #Itmovie #it #pennywise #pennywisethedancingclown #stephenking A post shared by Eagan Tilghman (@eag2n) on Aug 26, 2017 at 10:11am PDT

I got bored 🤷🏻‍♂️ #Itmovie #pennywise #pennywisethedancingclown #🎈 A post shared by Eagan Tilghman (@eag2n) on Aug 23, 2017 at 12:00pm PDT

Нина Ипполитова

Фотограф Нина Ипполитова из России воссоздала образ не Пеннивайза, а Джорджи в его узнаваемом жёлтом дождевичке. Правда, безликий ребёнок на фоне тёмного леса и с красным шариком в руке пугает не меньше привычного клоуна.

Stoosh

Косплеер под псевдонимом Stoosh порадовал образом Пеннивайза ещё в мае этого года — за несколько месяцев до выхода фильма в прокат. Его клоун отличается от монстра из фильма, но это не делает его менее пугающим.