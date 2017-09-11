Хоррор «Оно» по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга штурмует кинотеатры и бьёт все рекорды по сборам. Похоже, скоро люди снова начнут бояться клоунов. Этим решили воспользоваться сразу несколько косплееров и фотографов, которые запечатлели образ Пеннивайза.
Eagan Tilghman
17-летний фотограф Иган Тилгман решил показать, как мог бы выглядеть Пеннивайз-ребёнок. Он одел своего трёхлетнего брата Луи в костюм клоуна, загримировал его и дал в руки красный шарик. Вуаля, теперь ребёнок выглядит страшнее своего прообраза из кино.
Нина Ипполитова
Фотограф Нина Ипполитова из России воссоздала образ не Пеннивайза, а Джорджи в его узнаваемом жёлтом дождевичке. Правда, безликий ребёнок на фоне тёмного леса и с красным шариком в руке пугает не меньше привычного клоуна.
Stoosh
Косплеер под псевдонимом Stoosh порадовал образом Пеннивайза ещё в мае этого года — за несколько месяцев до выхода фильма в прокат. Его клоун отличается от монстра из фильма, но это не делает его менее пугающим.comments powered by HyperComments