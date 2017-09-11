Хоррор «Оно» по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга штурмует кинотеатры и бьёт все рекорды по сборам. Похоже, скоро люди снова начнут бояться клоунов. Этим решили воспользоваться сразу несколько косплееров и фотографов, которые запечатлели образ Пеннивайза.

Eagan Tilghman

17-летний фотограф Иган Тилгман решил показать, как мог бы выглядеть Пеннивайз-ребёнок. Он одел своего трёхлетнего брата Луи в костюм клоуна, загримировал его и дал в руки красный шарик. Вуаля, теперь ребёнок выглядит страшнее своего прообраза из кино.

Everyone tag Stephen king #itbook #Itmovie #it #pennywise #pennywisethedancingclown #stephenking

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I got bored 🤷🏻‍♂️ #Itmovie #pennywise #pennywisethedancingclown #🎈

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Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 11 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 10

Нина Ипполитова

Фотограф Нина Ипполитова из России воссоздала образ не Пеннивайза, а Джорджи в его узнаваемом жёлтом дождевичке. Правда, безликий ребёнок на фоне тёмного леса и с красным шариком в руке пугает не меньше привычного клоуна.

Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 12 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 13 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 14 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 15 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 16

Stoosh

Косплеер под псевдонимом Stoosh порадовал образом Пеннивайза ещё в мае этого года — за несколько месяцев до выхода фильма в прокат. Его клоун отличается от монстра из фильма, но это не делает его менее пугающим.

Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 1 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 2 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 3 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 4 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 5 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 6 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 7 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 8 Косплей: страшные клоуны и пугающие дети из фильма «Оно» 9

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.


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