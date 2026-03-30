Андреасяны больше не занимаются фильмом «Мы» по Замятину. Его так и не смогли выпустить

Продюсеры Сарик и Гевонд Андреасян рассказали «Кинопоиску», что проектом фильма «Мы» они больше не занимаются.
Гевонд Андреасян
Что касается «Мы» — из проекта мы вышли. Теперь они полные правообладатели. Надеюсь, им удастся выпустить фильм.
Это экранизация классической антиутопии Евгения Замятина о тоталитарном обществе будущего, где люди носят номера вместо имён, живут по расписанию и лишены эмоций. Её снял ещё в 2017 году режиссёр Гамлет Дульян, а братья Андреасяны были продюсерами. Все трое были совладельцами студии Nemesis Films, занимавшейся производством фильма. Бюджет фильма составил 230 миллионов рублей. Съёмки прошли, и даже появился трейлер.
Первоначально премьеру «Мы» ожидали в 2019 году, затем из-за пандемии ковида перенесли на 2022 год, но в итоге фильм исчез из графика релизов (высказывались предположения, что по политическим причинам), и его даже отказались показать на кинофестивале. Теперь же Андреасяны продали свои доли в Nemesis Films.
