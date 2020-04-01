Российский аниматор Алексей Юревич поделился очередной короткометражкой по Mortal Kombat, в которой показал, как бы пандемия коронавируса отразилась на жизни героев файтинга.
В центре внимания Лю Кенг, который во время битвы неожиданно чихает, из-за чего его противник и зрители моментально покидают место события. После его начинают сторониться в метро, дома Китана устраивает скандал и уходит от него с детьми, турнир откладывают «на неопределенный срок», а Шао Кан над ним насмехается.
В конце же Лю избивают до смерти остальные участники турнира и сжигают его труп. Никакого хэппи-энда.
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Обычно когда речь заходит о Mortal Kombat, все сразу вспоминают чумовой геймплей. Но у этого сериала есть ещё и неплохо прописанная вселенная!
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