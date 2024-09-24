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Аниме «Волчица и пряности» получит второй сезон
Дмитрий Кинский
24 сентября 13:36
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1 минута на чтение
На официальном сайте «Волчицы и пряностей» объявили, что новая ТВ-адаптация получит второй сезон, и заодно показали постер в честь анонса.
Напомним, за производство аниме на этот раз отвечала студия Passione, известная по «Межвидовым рецензентам».
Главным режиссером выступил Такэо Такахаси, постановкой занимался Хидзири Сампэй («Юри — моя работа!»), а саундтрек написал Кевин Пенкин («Созданный в бездне»).
К ролям Хоро и Крафта вернулись сэйю из оригинального сериала — Ами Косимидзу и Дзюн Фукуяма соответственно.
Финальный эпизод вышел 23 сентября.

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Вспоминаем оригинальную историю и аниме-адаптацию, а также делимся первыми впечатлениями от ремейка.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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