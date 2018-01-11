На презентации Nintendo Direct анонсировали переиздание первой части хардкорной ролевой игры Dark Souls. Об этом сообщили представители кампании на самом мероприятии, видео с которого можно посмотреть тут.

Теперь восславить солнце можно будет и в текстурах высокого разрешения. Переиздание Dark Souls: Remastered выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и РС. Дата релиза — 25 мая.

Эта новость подтвердила недавнюю утечку. Ранее в Сеть просочились фотографии из магазина крупной японской торговой сети, согласно которым игра должна выйти 25 мая — так оно и оказалось. Обновлённое издание будет включать в себя не только текстуры высокого разрешения, но и спецэффекты и освещение из третьей части серии.

А ещё издатели готовят коллекционное издание для Японии Trilogy Box, в которое войдут три части игры, книги, статуя и другие материалы. Выйдет только для PlayStation 4.