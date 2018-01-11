Анонсировали переиздание первой части Dark Souls Кот-редактор 11.01.2018 Новости, Яндекс 1 минута на чтение На презентации Nintendo Direct анонсировали переиздание первой части хардкорной ролевой игры Dark Souls. Об этом сообщили представители кампании на самом мероприятии, видео с которого можно посмотреть тут. Теперь восславить солнце можно будет и в текстурах высокого разрешения. Переиздание Dark Souls: Remastered выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и РС. Дата релиза — 25 мая. Эта новость подтвердила недавнюю утечку. Ранее в Сеть просочились фотографии из магазина крупной японской торговой сети, согласно которым игра должна выйти 25 мая — так оно и оказалось. Обновлённое издание будет включать в себя не только текстуры высокого разрешения, но и спецэффекты и освещение из третьей части серии. А ещё издатели готовят коллекционное издание для Японии Trilogy Box, в которое войдут три части игры, книги, статуя и другие материалы. Выйдет только для PlayStation 4. Читайте также Miracle Of Sound — Fires Fade 30.04.2016 Песня по мотивам Dark Souls 3 от знаменитого ирландского проекта. Dark Souls 3. Восславим Солнце в последний раз 03.05.2016 Достойное завершение серии. И хорошо, что Dark Souls заканчиваются именно сейчас. Новые обзоры игр от «Игромании»: дополнение к Dark Souls 3, Heroes of the Storm 2.0 и другие 30.03.2017 А также первые впечатления от Persona 5. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.