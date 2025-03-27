Apple показала компьютер Lumon Terminal Pro из «Разделения»

Lumon Terminal Pro из НФ-сериала «Разделение», за которым работают сотрудники из отдела обработки макроданных. На сайте Apple появилась страница компьютера

Купить его не получится, поскольку это часть маркетинговой кампании шоу. Но многие пользователи уже отметили, что с удовольствием приобрели бы такой компьютер за огромные деньги.

Недавно завершившийся второй сезон приняли очень тепло как зрители, так и критики. «Разделение» даже стало самым просматриваемым сериалом на стриминговом сервисе Apple TV+.

Шоу уже продлили на третий сезон. Когда он выйдет, пока не уточняется.

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