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Новости

Apple продлил «Укрытие» на последние два сезона

Дмитрий Кинский
16 декабря 17:46
819
1 минута на чтение
Apple неожиданно продлил «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли на третий и четвертый сезоны, которые станут для сериала последними.
Вот как на эту новость отреагировал шоураннер и исполнительный продюсер Грэм Йост:
Мы с нетерпением ждем возможности дать фанатам сериала ответы на многие вопросы и раскрыть тайны, которые возникли в стенах этих укрытий.
При этом второй сезон начался лишь недавно. Заключительный эпизод выйдет 17 января. Похоже, у шоу отличные показатели!
Лично нас «Укрытие» очень заинтриговало! Почитайте наши впечатления от сериала, если еще не смотрели его.
Когда выйдут третий и четвертый сезоны, не уточняется.

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Дмитрий Кинский

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