Apple закрыла сериал «Мифический квест»

Apple закрыла комедийный сериал «Мифический квест» (или Mythic Quest в оригинале) про разработчиков популярной MMORPG.

Шоу получило четыре сезона, спин-офф под названием «Побочный квест» и несколько спецэпизодов.

Сериал тепло приняли критики, в том числе четвертый сезон — у него 83 балла на Metacritic. С чем связано закрытие проекта, не уточняется.

Но есть и хорошая новость: Apple позволила авторам обновить последний эпизод, чтобы они могли «попрощаться, а не просто закончить игру».

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