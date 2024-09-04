Астронавты SpaceX совершила первый в истории частный выход человека в открытый космос





Оба участника миссии под названием Polaris Daw носили скафандры EVA, созданные компанией Илона Маска. Всего в команду входит четыре человека — отставной подполковник ВВС США пилот Скотт Потит и медик SpaceX Анна Менон находились внутри корабля.







Полет продлится пять дней, во время которых «космические туристы» проведут 36 научных экспериментов. До этого в открытый космос выходили только финансируемые правительством различных стран астронавты.







Момент выхода Джареда в космос можно увидеть на 1:15 минуте:

Компания SpaсeX Илона Маска вывела двух первых непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Ими стали миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.