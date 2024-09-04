КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Битлджус Битлджус»: как забытые мертвецы возвращаются краше прежнего
«Руслан и Людмила» (2024): волшебная красота российского мультфильма
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Какие фильмы смотреть в сентябре 2024? Мировые премьеры: Бёртон, Коппола и Трансформеры

Классика

Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
Новости
Астронавты SpaceX совершила первый в истории частный выход человека в открытый космос
Андрей Квасков
12 сентября 17:51
1
1 минута на чтение
Компания SpaсeX Илона Маска вывела двух первых непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Ими стали миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.

Оба участника миссии под названием Polaris Daw носили скафандры EVA, созданные компанией Илона Маска. Всего в команду входит четыре человека — отставной подполковник ВВС США пилот Скотт Потит и медик SpaceX Анна Менон находились внутри корабля.

Полет продлится пять дней, во время которых «космические туристы» проведут 36 научных экспериментов. До этого в открытый космос выходили только финансируемые правительством различных стран астронавты.

Момент выхода Джареда в космос можно увидеть на 1:15 минуте:

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Продолжения Оруэлла: фантазии на тему «1984»
Книги про попаданцев: самые нелепые и безумные
Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем?
Мир фантастики №250 (сентябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #14. Фантастическая музыка
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Астронавты SpaceX совершила первый в истории частный выход человека в открытый космос

Новости

На Lucasfilm подали в суд за использование внешности Питера Кушинга в фильме «Изгой-один»
Автором иска стал давний друг покойного актера.

Новости

СМИ: Amazon все еще планирует пять сезонов «Колец власти»
Работа над третьим сезоном уже началась.

Новости

В России стартовал прокат мультфильма «Тайны планеты роботов»
В честь этого создатели выпустили отрывок из ленты.

Новости

Начались съемки российской комедии «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем
Премьера ожидается в 2025 году.

Новости

Иэн МакКеллен: Фильм «Властелин колец: Охота на Голлума» разделят на 2 части
Премьера первой части состоится в 2026 году.

Новости

Новая экранизация романа «Жребий Салема» Стивена Кинга получила дату выхода
Это будет четвертая экранизация книги.

Новости

СМИ: «Человека-паука 4» может снять режиссер «Шан-Чи»
Съемки должны начаться в начале 2025-го.

Новости

Производство 3 сезона «Благих знамений» остановили на фоне обвинений в адрес Нила Геймана
Ранее Disney отменила экранизацию книги Геймана «Кладбищенская книга».
Показать ещё
Рекомендуем
Продолжения Оруэлла: фантазии на тему «1984»
Книги про попаданцев: самые нелепые и безумные
Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем?
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты