К поразительному открытию пришли астрономы-наблюдатели из Йельского университета. Им удалось обнаружить галактику, в которой практически нет т.н. «тёмной материи» — гипотетической формы материи, которая присуща практически всем галактикам. Своим наблюдением они поделились в научном журнале Nature.

В современной астрономии считается, что галактики во вселенной примерно на 22% состоят из тёмной материи — её намного-намного больше, чем обычной материи, из которой состоят звёзды, планеты, космические тела и организмы вроде нас с вами. Учёные предполагают, что тёмная материя участвует в образовании и развитии крупных структур во вселенной, включая и формирование галактик. Существуют даже целые галактики, которые почти целиком состоят из тёмной материи — например, Dragonfly 44, открытая три года назад.

А вот галактика NGC 1052-DF2 — обратный тому пример. Совсем недавно её открыла группа канадских учёных во главе с профессором Питером ван Доккумом (Pieter van Dokkum) при помощи телескопа Dragonfly Telephoto Array. По их словам, она выделяется даже внешне: NGC 1052-DF2 «прозрачна» и выглядит как разреженное скопление, в котором изредка встречаются компактные немногочисленные группы звезд. Астрономы оценили массу галактики и пришли к выводу, что она почти совпадает с массой всех её звёзд.

Учёных сильно удивило это открытие, ведь ранее считалось, что тёмная материя — это важнейший компонент любой галактики, поскольку она участвует в их образовании. Исследователям ещё предстоит выяснить, существуют ли другие галактики без тёмной материи.

Если существуют другие галактики, подобные этой, то открытие действительно окажется очень интересным. Нам придётся переосмыслить то, как формируются галактики. Астроном Питер ван Доккум