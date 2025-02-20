«Аватар» получит сиквел — про мага Земли

Nickelodeon дал «зеленый свет» продолжению анимационного сериала «Аватар», который получит подзаголовок «Семь убежищ» (или Seven Havens в оригинале).

Анонс приурочили к 20-летию франшизы: оригинальный мультсериал стартовал 21 февраля 2005 года.

Над проектом работают Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко, который сделали «Легенду об Аанге».

Всего в грядущем мультсериале будет 26 эпизодов, которые разделят на две «книги» — по 13 эпизодов каждая.

Действие развернется в эпохе, когда мир пострадал из-за катаклизма. В центре сюжета будет молодая девушка из народа Земли, которая обнаруживает, что она — новый Аватар после Корры. Однако теперь этот титул делает ее разрушительницей, а не спасительницей. Вместе со своим потерянным близнецом героиня должна раскрыть тайну собственного происхождения и спасти цивилизацию.

Даты выхода пока нет.

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