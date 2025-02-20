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«Аватар» получит сиквел — про мага Земли

Дмитрий Кинский
20 февраля 19:20
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Nickelodeon дал «зеленый свет» продолжению анимационного сериала «Аватар», который получит подзаголовок «Семь убежищ» (или Seven Havens в оригинале).
Анонс приурочили к 20-летию франшизы: оригинальный мультсериал стартовал 21 февраля 2005 года.
Над проектом работают Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко, который сделали «Легенду об Аанге».
Всего в грядущем мультсериале будет 26 эпизодов, которые разделят на две «книги» — по 13 эпизодов каждая.
Действие развернется в эпохе, когда мир пострадал из-за катаклизма. В центре сюжета будет молодая девушка из народа Земли, которая обнаруживает, что она — новый Аватар после Корры. Однако теперь этот титул делает ее разрушительницей, а не спасительницей. Вместе со своим потерянным близнецом героиня должна раскрыть тайну собственного происхождения и спасти цивилизацию.
Даты выхода пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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