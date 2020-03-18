Из свежего номера Weekly Shonen Jump стало известно, что аниме «Блич» (Bleach) получит продолжение. В его основу ляжет заключительная арка манги «Тысячелетняя Кровавая война».

На этом хорошие новости не заканчиваются: аниме-адаптацию также получит спин-офф «Блича» — Burn the Witch 2018 года. Действие ваншота разворачивается спустя 12 лет после Кровавой войны, а сюжет посвящен двум ведьмам из Западного отделения Общества душ в Лондоне.

Вот что по этому поводу сказал мангака Тайто Кубо:

Прошло так много времени. Наверное, почти все забыли об этом, в том числе я сам. Я думал, что арку «Тысячелетняя Кровавая война» никогда не экранизируют. Что касается Burn the Witch, то я не планировал развивать историю дальше. <…> Но мой редактор увидел это и сказал мне, чтобы я сделал продолжение и адаптировал его. Впервые я буду заниматься мангой и аниме одновременно. Думаю, это будет интересно. К слову, я уже закончил сценарий.

Оригинальная манга закончилась в 2016 году на 705 главе. А аниме от студии Pierrot выходило с 2004 по 2012 год, всего в нем насчитывается 366 эпизодов. Когда выйдет экранизация финала, пока неизвестно. Возможно, информацией поделятся в рамках празднования 20-летия франшизы 21 марта.