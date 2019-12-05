Айзек Чилдрес, автор приключенческой фэнтезийной настолки в жанре «данжен краулер» Gloomhaven, в рассылке анонсировал вторую часть — под названием Frosthaven.

Чилдрес называет новую игру «шансом рассказать ещё одну эпичную историю, по масштабу сравнимую с оригиналом». Геймдизайнер планирует сохранить сложность и размах первой части. Он обещает 16 новых персонажей, более 25 новых врагов, свыше 100 новых предметов, свыше сотни сценариев и многое другое.

Frosthaven — видимо, по аналогии, это будет «Зимняя гавань» — название небольшого аванпоста на севере от столицы. Игроки снова возьмут на себя роли наёмников, которым предстоит спасти городок от гибели. И дело предстоит иметь не только с привычными угрозами, но и с неведомыми опасностями.

В твиттере Чилдрес опубликовал баннер с конвента настольных игр PAX Unplugged, где указана дата запуска краудфандинга — март 2020-го.

В комментариях он пояснил, что выбрал этот способ издания по двум причинам. Во-первых, он снова хочет получить фидбэк сообщества и привлечь его к каким-то деталям разработки. Во-вторых, Kickstarter позволит оценить спрос.