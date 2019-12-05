Айзек Чилдрес, автор приключенческой фэнтезийной настолки в жанре «данжен краулер» Gloomhaven, в рассылке анонсировал вторую часть — под названием Frosthaven.
Чилдрес называет новую игру «шансом рассказать ещё одну эпичную историю, по масштабу сравнимую с оригиналом». Геймдизайнер планирует сохранить сложность и размах первой части. Он обещает 16 новых персонажей, более 25 новых врагов, свыше 100 новых предметов, свыше сотни сценариев и многое другое.
Frosthaven — видимо, по аналогии, это будет «Зимняя гавань» — название небольшого аванпоста на севере от столицы. Игроки снова возьмут на себя роли наёмников, которым предстоит спасти городок от гибели. И дело предстоит иметь не только с привычными угрозами, но и с неведомыми опасностями.
В твиттере Чилдрес опубликовал баннер с конвента настольных игр PAX Unplugged, где указана дата запуска краудфандинга — март 2020-го.
Oh my, what is this? #PAXU #Frosthaven pic.twitter.com/ltZbfMWNWH
— Isaac Childres (@Cephalofair) December 4, 2019
В комментариях он пояснил, что выбрал этот способ издания по двум причинам. Во-первых, он снова хочет получить фидбэк сообщества и привлечь его к каким-то деталям разработки. Во-вторых, Kickstarter позволит оценить спрос.
Читайте также
«Gloomhaven. Мрачная Гавань». CRPG на вашем столе
Главная настолка всех времён и народов по версии сайта BGG. Что же ждёт покупателей заветной коробки?
Gloomhaven в Steam. Теперь на настолку можно не тратиться?
В ранний доступ вышла электронная версия настолки Gloomhaven. Разбираемся, кому стоит обратить внимание на этот релиз.
Комментарии (Правила дискуссии)