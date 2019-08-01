На днях в цифровом магазине Steam появилась адаптация Gloomhaven — настольной игры номер один по версии BoardGameGeek. Что может предложить «Мрачная Гавань» любителям видеоигр и фанатам оригинальной настолки? Кому и зачем стоит взять её уже сейчас, а кому лучше дождаться выхода игры из раннего доступа? Давайте разбираться.

Главное преимущество цифровой версии — её доступность. Если коробка настольной «Мрачной Гавани» всегда привлекала вас содержимым, но отпугивала ценой, предложение в Steam вас наверняка обрадует. Заявленные 25 долларов превратились всего в 465 рублей для стран СНГ. Действительно заманчиво — оригинал из картона и пластика стоит в двадцать раз дороже.

Но не спешите «доставать бумажник». Сейчас игра находится в раннем доступе и откровенно сыра. Если вы никогда не играли в Gloomhaven и хотите попробовать цифровую версию, чтобы решить, нужна ли вам эта огромная коробка, — не стоит. Пока что между играми слишком много отличий, и большая их часть не в пользу новинки.

Такие разные

О механиках настольной «Мрачной Гавани» мы уже подробно писали в рецензии, так что здесь сконцентрируемся на различиях между оригиналом и адаптацией.

Цифровая версия сохранила ядро Gloomhaven — тактические пошаговые бои. Однако оригинальная кампания из 95 сценариев здесь пока не доступна. Вместо неё игроков ждёт довольно дружелюбный рогалик — «режим приключений». В отряд можно взять всего двух героев, остальные открываются по мере прохождения. И это хорошо: управлять тремя или четырьмя персонажами сразу очень непросто. У каждого приключения своя сложность, а генерируются они из нескольких случайных сценариев. Если что-то пошло не так и вы провалили сценарий, персонажи не погибают — теряется только прогресс текущего приключения. Однако, в отличие от настольной игры, здесь вы не получите ни денег, ни опыта, заработанных по ходу проваленной миссии.

У предметов появилась прочность. Она определяет количество приключений, в которых можно поучаствовать, пользуясь той или иной вещицей. Нужен ли игрокам дополнительный менеджмент инвентаря — большой вопрос; кризисность такое геймдизайнерское решение увеличивает, зато золото и вещи у персонажей теперь общие, что, напротив, делает игру легче.

Дорожные события в цифровой версии не раскрывают мир игры — пока что этот элемент добавлен для галочки. Да и мира как такового нет, его создание ещё впереди. В игре мало героев, мало противников, мало боссов. Невозможно понять, насколько хороша и глубока настолка, сыграв только в электронную «Мрачную Гавань». Собратьям из цифрового мира Gloomhaven в текущем виде тоже не конкурент.

В видеоигре ещё не отлажены ключевые механики, а разработчики уже опробовали систему скинов. И, надо сказать, скины выглядят неплохо. Поддержавшим проект во время раннего доступа они достанутся бесплатно — приятный бонус. Только давайте без лутбоксов и микротранзакций, хорошо?

Тренируемся на кошках

Что, если вы уже купили коробку с настольной игрой, посмотрели на объемную книгу правил и убрали всё это добро поглубже на полку? Поможет ли знакомство с цифровой версией освоить и настольную? Пожалуй, но лишь отчасти и не сейчас.

Адаптация «Мрачной Гавани» почти целиком состоит из тактических боёв. Например, о процветании города вы ничего не узнаете. Да и боевая часть сыровата — интерфейс не интуитивен, героев мало, а их способности не всегда работают корректно. Взять хоть плутовку-телепатку, которая научилась убирать ловушки не только с соседних клеток, но и из соседних комнат. Понять логику поведения противников проще именно по правилам настольной игры: пока что в цифровой версии слишком много багов.

Режим обучения и доведённый до ума интерфейс могли бы решить проблему. Но пока их нет. А масса небольших отличий между оригиналом и адаптацией только вносит неразбериху. Серьёзным препятствием может стать и отсутствие русского языка. И, даже если вы с английским на короткой ноге, будет трудно избежать путаницы в терминах, ведь настольная игра локализована.

Получается, что проще, наоборот, научиться играть в оригинал, чтобы освоиться в адаптации для ПК.

Для тех, кому мало

Тогда кому подойдёт эта игра в нынешнем виде? В первую очередь фанатам настолки, которым этой настолки не хватает. Не всякая компания может собираться на «Мрачную Гавань» каждый вечер. И, если вы устали от постоянного ожидания между партиями, — вот он, хороший вариант отточить навыки и утолить жажду приключений. Да, контента в игре пока маловато. Да, интерфейс сырой. Да, наблюдать за анимацией, пусть и красивой, не так весело, как самим двигать фигурки по полю. Но это всё тот же Gloomhaven, с мрачными подземельями и опасными противниками.

Однако имейте в виду, что мультиплеера тут пока нет и управлять всеми героями нужно в одиночку. Поэтому, если основную радость от игры вам приносили общение и кооперация, цифровая версия «Мрачной Гавани» покажется пустой и безжизненной. Зато подземелья зачищаются существенно быстрее — не нужно ни с кем обсуждать каждый свой шаг.

Сейчас игра находится в раннем доступе и далека от завершения, но с каждым обновлением она будет становиться лучше. Со временем интерфейс станет более интуитивным и функциональным, не придётся многократно подтверждать действия, не будет риска случайно наступить на ловушку. Улучшится оптимизация (графика, к слову, уже хороша). И, главное, багов будет становиться всё меньше, а контента всё больше.

Разработчики планируют выйти из раннего доступа в 2020 году уже с полноценной кампанией и мультиплеером. Текущий «режим приключений» останется, но, каким он будет на момент релиза, неизвестно. Однако вы сами можете на это повлиять, ведь, по заверению создателей, именно для тесного сотрудничества с сообществом они решились на публикацию так рано. А это ли не повод для настоящего фаната приобрести игру?