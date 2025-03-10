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Автор «Шаннары» Терри Брукс завершил свою писательскую карьеру

Андрей Квасков
10 марта 12:37
306
1 минута на чтение
Американский писатель-фантаст Терри Брукс объявил в своем блоге о завершении карьеры. По словам автора, в 81 год писать становится все труднее, и ему пришло время уйти на пенсию.

Последней работой Брукса станет книга Galaphile, которая выйдет 11 марта. Что касается фентезийной серии «Шаннара», то вселенную будет курировать автор Делайла Доусон.
Терри Брукс
Я хорошо ее знаю и дружу с ней уже много лет. Мы с редактором согласились, что она — подходящий выбор для продолжения «Шаннары». <...> Она даст вам то, что вы хотите и ждете, я не сомневаюсь.
Первой опубликованной работой Брукса стала книга «Меч Шаннары» 1977 года.

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Андрей Квасков
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